“살아보고 결정하세요” 익산 귀농귀촌 최적지 주목

최근 3년간 이주 정착 5325세대 7065명…도농복합도시 장점·체계적 지원책 효과

공격적 유치 활동, 임시 거주 지원, 현장 중심 체험·교육, 맞춤형 정착 지원 등 추진

익산시농업기술센터가 지난달 도시민들을 대상으로 귀농귀촌 체험 교육을 진행하고 있다./사진 제공=익산시

도농복합도시인 익산시가 비옥한 평야지대와 편리한 정주 여건에 체계적인 지원정책까지 더해 귀농귀촌 최적지로 주목받고 있다.

8일 시에 따르면 2022년부터 2024년까지 최근 3년간 익산에 정착한 귀농귀촌 인구는 총 5325세대 7065명에 달한다. 이 가운데 귀농은 240세대 319명, 귀촌은 5085세대 6746명이다.

도농복합이라는 지리적 장점은 물론 정책적으로 촘촘한 지원이 뒷받침되면서 귀농귀촌 유치 성과로 이어지고 있다는 평가다.

시는 도시민 유치를 위해 각종 박람회와 상담, 체험 교육 등 익산의 장점과 지원책을 알리기 위한 활동을 적극 펼치고 있다. 올해 상반기에 서울과 대전에서 도시민 대상 상담을 추진했으며, 전국 단위 귀농귀촌 박람회에 3회 참가해 다양한 지원 정책 안내와 개별 상담을 진행했다.

특히 지난 4월 개최된 Y-FARM 엑스포 2025에서는 익산의 실효성 있는 맞춤형 정책이 큰 호응을 얻으며 우수 홍보관으로 선정되기도 했다.

체험 교육은 1박 2일 일정으로 농장 견학과 선배 귀농인과의 대화, 역사문화 탐방 등을 통해 익산을 경험할 기회를 제공하고 있다. 올해 상반기 2회 진행된 교육에는 37명이 참여해 높은 만족도를 나타냈다.

이주 예정자들이 정착 전 충분한 준비와 실습을 할 수 있도록 지원하는 임시 거주시설과 농업 교육도 역할을 톡톡히 하고 있다. 임시 거주시설인 귀농하우스와 귀농인의 집은 총 12세대 규모로 운영 중이며, 2020년부터 지금까지 44세대 68명이 입주해 이 중 16세대 24명이 실제로 익산에 정착했다.

초보 농업인을 위한 기초 영농기술 교육은 연 25강좌가 운영되며, 스마트팜 관리와 마케팅, 재배기술 등 이론과 현장 중심으로 진행된다. 선도 농업인과 연계한 멘토·멘티 실습도 병행돼 영농 경험과 지역 유대감 형성에 도움을 주고 있다.

이주 이후에도 안정적인 영농과 실질적인 정착을 돕기 위한 다양한 지원이 이뤄진다. 올해는 총 8억 600만 원을 투입해 주택수리비, 농지·주택 임차비, 이사비, 소득사업·생산기반 구축 등 9개 분야에 걸친 보조사업을 진행 중이며, 농식품부 귀농창업 융자사업도 연 2% 저금리로 최대 3억 원까지 지원받을 수 있다.

아울러 시는 청년 귀농인의 유입 확대를 위해 맞춤형 아이디어 지원사업을 신설하고 시설원예·축산·가공 분야 4개소에 총 6억 원을 지원하고 있다. 또 지역사회와의 관계망 형성을 위해 귀농귀촌협의회를 중심으로 멘토링 프로그램을 운영하고 농업기술 전수, 권역별 동아리 활동, 실용기술 교육 등을 진행하고 있다.

시 관계자는 “귀농귀촌 준비부터 실전, 정착 이후까지 전 주기적 지원 체계를 통해 익산에서 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 돕고 있다”며 “귀농귀촌인이 지역사회와 조화를 이루며 농촌에 활력을 더할 수 있도록 지속적으로 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

