전주완주통합 '우범기-유희태' 이어 ‘김관영-안호영’ 토론도 성사될까

우범기-유희태 지방방송 3사 마라톤 토론 이후 체급 올려 토론 가능성

지난 4일 안호영 의원의 토론 가능성 제기에 김관영 지사 적극 환영

김 지사 “언제든지 응하겠다” 안 의원 “기회생기면 피하지 않겠다”

이재명 대통령 ‘전북 타운홀 미팅 전 성사’가 최적기로 꼽혀

무제한 토론으로 양자 입장 전부 다 쏟아내야 한다는 주장도

(왼쪽부터)김관영 전북도지사, 안호영 의원

전주·완주 행정통합을 둘러싼 핵심인물인 김관영 전북도지사와 안호영 국회 환경노동위원장(3선, 완주·진안·무주)이 맞붙을 양자 토론이 목전 앞에 놓였다.

우범기 전주시장과 유희태 완주군수는 각자의 입장 차를 재확인하며 지난 5일부터 7일까지 지방방송 3사에서 진행된 통합 관련 양자 토론을 모두 마쳤다.

이제 지역에선 체급을 광역단체장과 국회의원급으로 올려 통합론을 당긴 김 지사와 주민투표 절차 중지를 주장하는 안 의원의 맞짱 토론 가능성에 이목이 쏠리고 있다.

특히 김 지사 안 의원 기회와 조건만 갖춰지면 토론에 응하겠다는 입장으로 상호 일정만 조율하면 토론 시기는 급물살을 탈 조짐이다. 토론이 이뤄질 명분과 판도 구체화 되고 있다.

실제로 안 의원은 지난 4일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “(도지사가)정책 소통이 아닌 '정치 쇼'를 하고 있다는 비판이 크다”면서 “'정치 쇼'로 갈등을 키우지 말고 설득과 공감의 정치로 돌아가야 한다”고 김 지사를 직격했다.

전주·완주 통합 대신 그가 꺼낸 대안은 전주·완주·익산이 함께하는 특별지방자치단체였다.

김 지사 역시 안 의원을 직접 거론하진 않았으나 전주·완주 통합을 ‘옳은 길’로 설정하고, 안 의원과 대척점에 서 있다. 이는 곧 전주·완주 통합에 대해 두 사람 모두 할 말이 많다는 뜻이다. 이들은 전주·완주 통합과 특별자치단체를 두고, 그 실제 효과에 대해 다툴 부분도 우 시장이나 유 군수보다 풍부할 것으로 보인다.

김 지사 측은 안 의원이 도지사를 상대로 한 토론에 대해 ‘기회가 있으면 피하지 않고 하겠다’라는 뜻을 내비치자 "적극 환영하며, 언제든 응하겠다"고 했다.

지역 정가에서는 전주시장과 완주군수의 토론이 평행선만 그리고 끝난 상황에서 선출직을 3번이나 한 이들의 논리싸움을 예의주시하고 있다. 주요쟁점은 통합의 효과와 부작용과 관련한 실제 사례와 근거, 특별자치단체의 실효성 등이 될 것으로 전망된다.

일각에선 두 사람이 필리버스터 수준의 무제한 토론으로 양측이 평소 말하고 싶었던 바를 도민들에게 어필하고, 선택은 통합 당사자인 완주군민과 전주시민에 맡겨야 한다는 지적도 나오고 있다.

시기에 대해선 이재명 대통령이 전북 타운홀 미팅을 진행하기 전에 이뤄져야 한다는 목소리가 높다. 이 대통령은 조만간 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 미국으로 출국하는 만큼 시간은 충분하다.

김 지사가 타운홀 미팅에서 전주·완주 통합 의제로 꺼낼 것이라 예고한 만큼 찬·반 양측의 입장이 잘 정리될 수 있도록 그 전에 안 의원과 토론을 마쳐야 한다는 것이다.

정치권 관계자는 “두 사람 모두 논리에 자신이 있다고 강조했기 때문에 이제는 공개 토론을 피할 수 없게 됐다”며 “(찬·반 양측이 우려하듯)대통령에 한쪽 입장만 전달되지 않도록 최선을 다해 양자 간 토론 일정을 조율하는 게 우선”이라고 말했다.

