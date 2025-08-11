이전기사
얍! 무주교육장배 태권도 페스티벌 성료

김효종 웹승인 2025-08-11 16:43 수정 2025-08-11 16:43

전국 유‧초등학생 1000여 명 참가 대성황

대회에 참가한 유‧․초등 여학생 선수들과 이강 교육장(사진 맨 좌측)이 기념촬영했다/사진=무주교육지원청

무주군과 함께 ‘태권도시 무주’를 지향하고 있는 무주교육지원청(교육장 이강)이 지난 9일 2025 무주교육장배 태권도 페스티벌 대회’를 성황리에 개최했다.

무주국민체육센터에서 펼쳐진 이날 대회에는 전국에서 유·초등학생 1000여 명이 참가한 가운데 품새, 격파, 겨루기 등  3개 종목으로 그간 닦아온 실력을 뽐냈으며 각 부문 참가자 전원에게는 메달과 상장 및 트로피가 수여됐다.

특히 이번 대회에서는 버추얼 겨루기 종목이 선을 보였다. VR헤드셋과 팔다리에 센서를 착용하고 가상 공간에서 승부를 겨루는 비접촉 경기방식으로 진행돼 대회 참가자들에게 큰 호응을 얻었다.

또한 개그맨 이종훈의 사회로 진행된 개회식부터 뜨거운 열기로 시작됐다.

이 자리에서 이강 교육장은 “모든 참가 학생이 주인공이 되는 행복한 태권도 축제가 무주에서 열리게 되어 큰 영광”이라면서 “전국에서 모인 선수들에게 경쟁이 아닌 소통의 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#무주교육지원청
김효종 hjk4569@daum.net
