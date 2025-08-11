韓-베트남, 교역 1500억 달러 목표…원전 협력 확대 논의

이 대통령-럼 베트남 서기장, 용산 대통령실서 정상회담

공동언론발표...경제·안보 협력 강화 및 APEC 공조 약속

이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 한·베트남 공동언론발표에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 11일 용산 대통령실에서 국빈 방문 중인 또 럼 베트남 공산당 서기장과 정상회담을 갖고 양국 간 교역 규모를 2030년까지 1500억 달러로 확대하기 위한 노력을 강화하기로 했다.

이 대통령은 이날 공동언론발표에서 올해 자유무역협정(FTA) 10주년을 맞이한 양국이 경제·안보 등 다방면에서 협력을 심화할 것이라며 이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "방산 및 치안 분야 협력을 강화하고 국회와 지방정부 차원의 교류도 활성화할 것"이라고 말했다.

특히 원자력 발전소와 고속철도, 신도시 개발 등 대규모 인프라 분야에서 호혜적인 경제 협력을 가속화할 것이라고 설명했다.

이 대통령은 베트남의 신규 원전 건설 사업과 남북 고속철도 건설 사업 등 대형 국책 사업에 한국 기업의 참여를 희망하며, 한국 기업의 우수한 기술력과 풍부한 경험을 바탕으로 성공적인 협력 사례를 만들기를 기대한다고 밝혔다.

이에 럼 서기장은 한국 기업의 뛰어난 경쟁력을 잘 알고 있다며 한국의 참여를 적극적으로 검토하겠다고 화답했다.

이 대통령은 "이번에 양국이 체결한 '원전분야 인력양성 협력 MOU(양해각서)'가 향후 다양한 원전 분야로 양국이 협력을 확대하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 베트남 박닌성 동남신도시 사업 도시개발에 한국 기업이 참여하는 방안에 대해 "K-신도시의 첫 수출 사례가 될 것"이라고 평가했다.

또 인공지능(AI), 바이오, 에너지 등 첨단 분야 공동 연구 및 재생에너지 분야 협력 확대, 베트남의 풍부한 희토류 자원과 한국의 기술을 결합하는 핵심 광물 분야 협력 강화도 추진하기로 했다.

저작권 및 저작인접권 분야 교류 협력 MOU를 통해 양국 문화 콘텐츠 협력도 논의했다.

이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 한·베트남 확대 정상회담에 앞서 또 럼 베트남 당 서기장과 악수하고 있다. /연합뉴스 제공

안보 협력과 관련해 이 대통령은 "한반도 평화와 북핵 문제 해결을 위한 긴밀한 협력을 지속하기로 했다"라면서 굳건한 평화를 바탕으로 남북이 공존하고 번영하는 한반도를 만들기 위한 한국 정부의 구상을 설명하고 럼 서기장의 협력을 당부했다.

럼 서기장은 남북 간 대화와 협력을 재개하고자 하는 한국 정부의 노력을 환영하고 지지하며 한반도의 평화와 안정에 기여하겠다는 의지를 표명했다.

양 정상은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 다자 외교를 통한 교류도 활발히 이어가기로 했다.

이 대통령은 "올해 경주에서 개최되는 APEC 정상회의에 베트남 측의 참석을 요청했고, 럼 서기장은 긍정적으로 화답했다"고 말했다.

베트남도 오는 2027년 푸꾸옥에서 APEC 정상회의를 개최할 예정이며, 양국은 두 APEC 회의가 성공적으로 개최되도록 협력하기로 했다.

양 정상은 이러한 공동의 인식을 바탕으로 '한·베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 채택하고 양국 협력을 더욱 발전시켜 나가기로 합의했다.

