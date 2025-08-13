한국농어촌공사 동진지사 ‘청렴문화제’  진행

청렴 패러디 포스터. 한국농어촌공사 동진지사 제공

한국농어촌공사 동진지사는 8월 11일부터 14일까지 4일간 청렴 시책 이행 및 긍정적인 청렴문화 확산을 위한 청렴문화제를 실시한다고 밝혔다.

청렴문화제는 축제 형식의 행사를 통해 전직원의 능동적 참여를 유도하는 청렴 행사로 △청렴영화 상영 △청렴문구 캘리그래피 △청렴 패러디 포스터 전시 △청렴퀴즈 등으로 구성되었다.

특히 청렴 패러디 포스터는 유명 영화나 드라마를 패러디해 부정부패를 풍자하고 청렴을 생활화한다는 주제를 재치있게 표현해 눈길을 끌었다.

제출된 여러 작품 중 최종 선정된 청렴 패러디 포스터 4건은 해리포터와 죽음의 뇌물(해리포터와 죽음의 성물), 파문(파묘), 너의양심은(너의이름은), 그래프트(트리거)로 부패 척결 및 청렴 실천을 주제로 제작됐다.

동진지사는 오는 14일까지 지사 1층 로비에 포스터 작품을 비치해 직원과 지사를 방문하는 시민들을 대상으로 청렴 캠페인을 펼쳐나갈 예정이다.김제=강현규 기자

