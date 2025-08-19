전북 콘텐츠 산업 인재 양성 ‘본격화’

전북콘텐츠융합진흥원·㈜에스넷, 청소년·청년 콘텐츠 진로·직업 교육 운영

실감콘텐츠 등 6개 분야 실무 교육 전액 무료…총 300명 이내 선착순 모집

전북에서도 콘텐츠 산업 인재 양성이 본격화된다.

전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원(원장 김성규)이 주최하고 ㈜에스넷(대표 박석재)이 주관하는 전북도 콘텐츠 분야 진로·직업 교육이 오는 9월부터 운영된다.

도내 청소년과 청년들이 콘텐츠 산업에 대한 이해를 넓히고 개인의 적성과 진로를 구체화할 수 있도록 지원하기 위한 첫걸음이다.

교육은 오는 9월 12일부터 11월 1일까지 전북콘텐츠융합진흥원 및 신청기관에서 진행된다.

교육과정은 실감콘텐츠, 게임 기획, 음악, 방송, 웹툰, 캐릭터 등 6개 분야로 구성되며, 산업 현장을 직접 경험할 수 있는 실습 중심 커리큘럼으로 운영된다.

현업 전문가의 강의 및 실습을 통해 참가자들은 콘텐츠 산업 현장을 간접 경험하고 직무별 요구 역량과 진출 전략을 실질적으로 탐색할 수 있다.

단순한 체험을 넘어 산업 전문가와 함께 직업을 심층적으로 탐색할 수 있다는 점이 특징이며, 특히 6개 분야 중 실감콘텐츠 분야에서는 강사로 활동할 수 있도록 연계하는 프로그램과 현업 강사진이 직접 제공하는 진로 코칭 서비스가 함께 제공된다.

모집 대상은 전북특별자치도에 거주하는 만 15~39세 이하의 청소년 및 청년이며, 전북도내 고등학교 및 대학교 재학생을 우선 선발한다.

총 300명 이내 선착순 모집하며, 참가비는 전액 무료다.

또 25인 단체 참가 시 이동차량 지원, 50인 이상 단체의 경우 신청기관 방문 교육도 가능해 학교 및 기관 단위로도 참여할 수 있다.

신청은 콘텐츠배움터 누리집(https://jb-content.co.kr/)을 통해 가능하며, 자세한 내용은 ㈜에스넷 고객센터(070-5014-2177)를 통해 문의하면 된다.

한편 ㈜에스넷은 교육 분야 직업능력 개발을 선도하는 기업으로서, 이번 콘텐츠 산업 인재 양성 과정을 주관한다.

