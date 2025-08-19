전북소상공단체 “코스트코 익산점, 전북 상권 공청회 필요”

전주수퍼마켓협동조합 등 “전북지역 상권에 대한 명확한 영향 평가” 촉구

익산시 “지역경제와 시민 이익을 함께 고려한 균형 잡힌 접근 필요” 입장

코스트코 익산 입점 저지를 위한 비상대책위원회가 19일 익산시청에서 기자회견을 열고 전북지역 상권에 대한 명확한 영향 평가와 공청회 실시를 촉구하고 있다./사진=송승욱 기자

호남권 최초 코스트코 익산점을 두고 전북지역 상권에 대한 명확한 영향 평가와 공청회가 진행돼야 한다는 주장이 제기됐다.

전주수퍼마켓협동조합과 직능경제인단체총연합회전북지회, 전주시상인연합회 등 19개 단체로 구성된 코스트코 익산 입점 저지를 위한 비상대책위원회는 19일 익산시청에서 기자회견을 열고 “코스트코 익산 입점으로 인한 지역경제 피해는 단순히 익산에만 국한하지 않고 전북지역 전체에 이르고, 전북경제에 치명적인 위협이 된다”고 주장했다.

이어 “익산시는 입점 추진 과정에서 부지 물색 및 계약 등에 개입하면서 진입로 공사 등 오히려 특혜를 제공했고, 이 과정에서 지역 여론 수렴이나 행정과정의 투명한 공개 없이 장밋빛 수사로 덧씌운 과대 포장으로만 일관하고 있다”고 강조했다.

그러면서 시민 눈높이에 맞는 행정절차 투명성·공정성 확보와 전북지역 상권에 대한 명확한 영향 평가, 전북지역 소상공인 공청회 실시를 촉구했다.

이에 대해 익산시는 “코스트코 입점은 지역경제와 시민 이익을 함께 고려한 균형 잡힌 접근이 필요하다”는 입장을 밝혔다.

시는 “번번이 무산돼 왔던 호남권 첫 코스트코는 익산시민뿐 아니라 인접 시·군 주민의 오랜 소망이자 침체된 지역경제에 활력을 불어넣을 기회”라며 “그렇기에 지역 소상공인과의 상생 방안 마련도 반드시 병행돼야 한다”고 강조했다.

그러면서 피해 발생 예상 업종 파악 및 구체적인 상생 방안 모색, 유통기업상생발전협의회 의견 적극 반영, 인근 지역 상인 의견 고려 등을 위한 노력을 약속했다.

이어 “수년에 걸친 호남권 첫 코스트코가 어렵게 발을 뗀 만큼 구체적이고 현실적인 대안을 바탕으로 시민과 지역경제 전체에 도움이 되는 논의가 이어지길 바란다”며 “앞으로도 확고한 의지로 남은 절차를 추진하되, 상생이라는 원칙을 지키겠다”고 다짐했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지