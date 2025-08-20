임실군, 임대보증금과 임대료 파격 지원 전북형반할주택 임실읍에 건립

전북도와 전북개발공사 업무협약식 가져

전북형반할주택 업무협약을 위해 김관영 도지사와 심민 임실군수, 전북개발공사 김대근 사장의 기념 촬영 모습 임실군 제공

임대보증금과 임대료를 파격적으로 지원하는 전북형 반할주택 120세대가 임실읍에 들어선다.

임실군은 19일 전북특별자치도 도지사 집무실에서 전북개발공사와 함께 ‘전북형 반할주택 업무협약’을 체결했다.

심민 임실군수와 김관영 도지사, 전북개발공사 김대근 사장이 함께 한 이날 협약식은 남원시와 장수군도 참석했다.

이번 협약은 광역과 기초지자체, 지방공기업의 협력 체계 구축으로 인구 감소와 저출산 문제에 공동 대응, 청년과 신혼부부의 주거안정 지원을 위해 마련됐다.

전북형 반할주택은 임대보증금 최대 5000만원 무이자 지원과 시세의 절반 수준 임대료 책정, 입주 후 자녀 출산 시 월 임대료 전액이 면제된다.

120세대 공급 계획인 반할주택은 임실읍 내에 보건의료원과 초등학교, 복지시설 등이 인접해 우수한 입지 여건을 갖추고 있다.

임대주택이 완공되면 청년과 신혼부부, 육군 제35사단과 제6탄약창 군무원에 이어 농공단지 근로자들도 혜택을 볼 것으로 예상된다.

군은 전북형 반할주택 외에도 임실읍과 관촌면‧오수면 지역에 총 1000세대 규모의 공공 및 민간임대주택 등 건립을 본격 추진하고 있다.

이같은 사업이 완료되면 군무원과 근로자들의 주택 공급 문제를 해결하고 근로 인구의 지역 정착으로 지역에 활력을 기대하고 있다.

심민 군수는 “아파트 건립으로 임실의 미래를 이끌 청년과 신혼부부의 주거 안정에 큰 도움이 될 것”이라며 “차질 없는 추진을 통해 군민의 주거 복지 향상과 지역발전에 최선을 다하겠다”고 말했다.

