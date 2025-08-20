자동차 부품기업 두성에스비텍, 정읍 제3일반산단에 공장 증설

총 88억 5000만원 규모 투자, 10명 신규 일자리 창출

이학수 정읍시장과 김연승 대표가 공장 증설 투자협약을 체결했다.

정읍시 북면 제3일반산업단지에 소재한 두성에스비텍(주)(대표 김연승)가 총 88억 5000만원을 투자해 공장을 증설한다.

이학수 정읍시장과 김연승 대표는 20일 정읍시청에서 투자를 위한 협약식을 가졌다.

두성에스비텍㈜은 1988년 설립된 기업으로 자동차 제동장치 부품 등을 생산한다.

주요 고객사인 현대자동차의 생산 수요가 늘어나면서 1596㎡(483평) 규모의 공장을 증설하며 신규 인력 10명을 채용할 계획이다.

시와 두성에스비텍(주)에 따르면 최근 국내 자동차 부품 산업은 중국 전기차 시장 공세로 어려움을 겪는 가운데 증설 투자는 기업 성장의 중요한 전환점으로 평가된다.

공사는 올해 10월 착공해 내년 6월 생산시설을 완공하고 본격 가동에 들어간다.

이학수 시장은 “정읍에 뿌리내리고 성장해온 두성에스비텍㈜의 증설 투자에 감사드린다”며 “양질의 일자리를 창출해 시민과 함께하는 기업으로 자리 잡을 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김연승 대표는 “정읍시의 적극적인 지원에 감사드린다”며 “지역의 인적·물적 자원을 최우선으로 활용하고 상생·협력하는 기업이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

