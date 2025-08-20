전주시, 특교세 44억 확보⋯"생활 SOC 개선"

더불어민주당 김윤덕, 이성윤, 정동영 국회의원

전주시가 올해 상반기 특별교부세 44억 원을 확보했다.

특별교부세는 예기치 못한 재정 수요에 대비하기 위해 정부가 편성하는 예산으로, 통상 상·하반기로 나눠 행정안전부가 교부한다. 지역 현안 사업, 재난 안전 사업 등에 쓰인다.

지역 현안 사업으로는 △남부권 청소년센터 건립사업 9억 원 △삼천2동주민센터 승강기 설치 및 환경 개선사업 5억 원 △건산천 산책로 정비사업 5억원 등 총 31억 원이 배정됐다. 재난 안전 사업으로는 △서천교 내진 및 보수·보강 공사 6억 원 △용복동 세천 정비사업 3억 원 △금암고 폐교 철거사업 4억원 등 총 13억 원이 편성됐다.

특교세 확보에 힘쓴 더불어민주당 김윤덕(전주갑), 이성윤(전주을), 정동영(전주병) 국회의원은 "이번 특교세는 지역민의 삶의 질을 높이는 마중물 예산"이라며 "지속적인 생활 환경 개선을 통해 전주를 더욱 안전하고 쾌적한 도시로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

우범기 전주시장도 "지역구 국회의원들과의 협력을 통해 특교세를 확보할 수 있었다"며 "올 하반기에도 지역 현안에 부합하는 신규사업을 발굴하는 등 국비 확보에 적극 나서겠다"고 말했다.

