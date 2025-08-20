"아침 챙겨드세요"⋯전주시, 산단 노동자 식사 지원

기부금 3500만 원 활용, 9~12월 매주 수요일 간편식 제공

전주시가 산단 노동자 아침 식사 지원사업을 추진한다. /전주시

전주시가 산업단지 노동자들의 아침 식사를 챙긴다.

전주시는 산단 노동자들의 결식 해소와 건강 증진을 위해 다음 달부터 '산단 노동자 아침 식사 지원사업'을 본격 추진하기로 했다.

이와 관련 우범기 전주시장과 박현정 전주시복지재단 이사, 양순기 한국외식업중앙회 덕진구지부장, 이경진 전주시자원봉사센터장, 유혜숙 유니온씨티 대표이사, 한상복 한국폴리텍대학 신기술교육원장은 20일 전주시청에서 상생 협약을 맺었다.

이번 산단 노동자 아침 식사 지원사업은 효성, 휴비스, 전주시산업단지협의회, NH농협 등 지역 기업·단체의 기부로 재원(3500만 원)을 마련했다. 오는 9월부터 12월까지 매주 수요일(총 15차례) 산단 노동자에게 김밥, 컵밥 등 간편식을 제공하는 내용이다.

협약에 따라 전주시복지재단은 기부금 관리와 사업비 집행을, 한국외식업중앙회 덕진구지부는 간편식 공급업체 선정과 위생 관리를, 전주시자원봉사센터는 자원봉사자 모집·관리와 보험 가입을 맡는다. 유니온씨티와 한국폴리텍대학 신기술교육원은 배식 장소를 제공한다.

우범기 전주시장은 "이번 협약은 기업, 단체, 시민이 힘을 모아 노동자를 응원하는 의미 있는 발걸음"이라며 "앞으로도 노동자들의 든든한 버팀목이 될 수 있도록 지속적으로 힘을 보태겠다"고 말했다.

한편 전주시는 전주형 착한 소비자 운동인 '전주 함께장터' 프로젝트를 연중 추진하고 있다. 프로젝트는 골목상권 살리기, 전통시장 살리기, 노동자 기 살리기 등 3개 분야로 나눠 진행한다.

