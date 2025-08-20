전주 어진박물관 ‘왕실문화 심층탐구’ 프로그램 운영…21일부터 접수

전주 어진박물관은 오는 9월부터 10월까지 ‘왕실문화 심층탐구’ 프로그램을 운영한다.

‘왕실문화 심층탐구’는 어진박물관에서 선보이는 새로운 교육프로그램으로, 올해는 ‘경기전 정전 단청 기록화 사업’을 통해 조사된 경기전 정전 왕실 단청을 소재로 진행될 예정이다.

교육은 신청자 15명을 대상으로 오는 9월 9일부터 매주 화요일과 목요일, 총 10회차에 걸쳐 이론과 실기, 결과물 제작 과정으로 운영된다.

특히 이번 교육은 실기 위주로 진행되는 만큼 교육이 끝난 후 참여자들의 작품을 한데 모아 작품전도 진행될 예정이다.

참여를 희망하는 시민들은 오는 21일 오후 2시부터 어진박물관 누리집(www.jeonju.go.kr/eojinmuseum)에서 선착순 접수하면 되며, 참가비는 4만 원이다.

자세한 사항은 어진박물관 누리집을 참고하거나, 전화(063 281 8681)로 문의하면 된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지