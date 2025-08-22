전주지속가능발전협의회, 전주시 성인지예산제도 실효성 향상 간담회

전주지속가능발전협의회

전주지속가능발전협의회(상임대표 오창환)는 21일 전주시의회 회의실에서 전주시 성인지예산제도 실효성 향상을 위한 간담회를 가졌다.

성인지예산은 모든 정책 과정에서 성평등의 관점을 반영해 예산을 편성·집행하는 제도다.

이날 간담회에서는 장지혜 전북성별영향평가센터 전담연구원은 발제를 통해 “현재 성인지예산은 ‘예산-평가-환류’를 연계하는 체계와 정책 목표별 맞춤형 성과지표 마련이 필요하다”면서 △성인지예산의 체계적 운영 △성과관리 지표 개선 △성별영향평가와의 연계 강화 △공무원 성인지 역량 강화 △시민사회와 의회의 참여 확대 등을 제안했다.

조선희 전주지속가능발전협의회 공동대표는 “성인지예산은 성평등 정책의 토대이자 지속가능발전의 기반”이라며 “민·관이 협력해 시민이 체감하는 정책으로 연결해야 한다”고 강조했다.

최서연 전주시의회 의원은 “성인지예산은 단순한 예산 심의를 넘어 전주 시민 모두의 삶을 바꾸는 정책 도구”라며 “시의회 차원에서 성평등 정책이 제대로 작동할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

이날 간담회에 참석한 전주시 기획예산과·여성아동과 직원들도 성인지예산의 집행 과정에서 행정이 마주한 현실과 과제를 공유하며, 시민사회와의 협력 필요성에 공감했다.

간담회를 통해 제시된 의견들은 전주시 성인지예산 운영 개선의 기초자료로 활용될 예정이다.

