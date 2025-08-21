ESS 사업 전남 싹쓸이…전북은 송전선로만 떠안고 수조 원대 투자기회 상실

전력거래소 공모 결과, 1조 5000억 ESS 사업 전남 업체 대부분 선정

‘출력제어’ 평가항목 탓…전북은 점수 밀려 전부 탈락

송전선로·변전소는 전북이 담당…“2차 입찰 전 기준 개선 필요”

전북특별자치도가 ‘님비(혐오) 시설’로 불리는 송전선로와 변전소는 떠안고도, 정작 경제적 가치가 큰 에너지저장장치(ESS) 구축 사업에서는 배제됐다. 수조 원대 투자 유치 기회를 전남에 내주면서 도내 정치권과 지자체가 평가기준 개선에 적극 나서야 한다는 지적이 나온다.

21일 지역 에너지업계에 따르면 최근 전력거래소가 진행한 ‘2025년 1차 ESS 중앙계약시장’ 공모 결과 전국 5개 시·도 중 제주를 제외한 7곳의 사업지가 모두 전남업체로 돌아갔다. 총 사업비는 1조5000억 원 규모다. 평가항목 가운데 ‘출력제어 수준’에서 전남은 만점(12점)을 받은 반면, 전북은 2.2점에 그치며 탈락했다.

출력제어란 재생에너지 발전량이 송전 용량을 초과해 전압 불안정이나 화재 위험이 발생했을 때, 전력거래소가 한국전력·한수원·신재생 사업자 등에 가동 중단을 명령하는 조치를 뜻한다. 지난해 출력제어 횟수는 전남이 23회로 전국 최다였지만, 전북은 5회에 불과했다. 전력거래소는 '출력제어가 많은 지역일수록 ESS 설치 필요성이 높다'는 이유로 전남에 높은 점수를 부여한 것으로 알려졌다.

문제는 전북이 재생에너지 송전을 위한 변전소와 송전선로 건설을 집중적으로 떠안고 있다는 점이다. 오는 2036년까지 34만5000V급 변전소 4개와 송전선로 10여 개가 전북에 추가로 건설될 예정이다. 수도권으로 전기를 보내는 핵심 역할을 맡으면서도, ESS 같은 고부가가치 사업에서는 소외되는 구조가 된 셈이다.

ESS 사업은 2038년까지 약 40조 원이 투입될 예정으로, 이번 1차 사업에서 드러난 전남 쏠림 현상이 2차·3차에서도 반복될 수 있다는 우려가 크다. 전북이 제도 개선 없이 계속 배제된다면 수조 원대 경제 손실은 불가피하다는 게 지역사회의 시각이다.

이에 따라 도내 정치권과 지자체가 적극 나서야 한다는 목소리가 커지고 있다. 재생에너지 수송의 필수 시설을 감당하는 지역에는 합당한 보상이 필요하며, 최소한 평가 배점에서 형평성을 반영해야 한다는 것이다.

반면 전력거래소는 문제가 없다는 입장이다. 거래소 관계자는 “공모 목적 자체가 출력제어 완화에 있어, 제어 횟수가 많은 지역에 집중된 것”이라며 “향후 전남에 저장장치가 늘면 출력제어 빈도가 줄어 전북에도 기회가 생길 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “특정 지역을 염두에 두지 않고 공정한 절차에 따라 선정했다”고 덧붙였다.

전북도 관계자는 “올 하반기 예정된 2차 ESS 사업 입찰 전에 평가 기준의 불합리성을 반드시 개선해야 한다”며 “지역이 감당하는 송전·변전소 부담에 상응하는 경제적 기회가 보장돼야 한다”고 강조했다.

