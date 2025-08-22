임실치즈마을, 2025 농촌여행 스타마을 20선에 선정

농식품부 한국농어촌공사 주관

고유 자원과 특색 살려 차별화된 관광전략 전개

임실치즈마을 치즈체험장에서 관광객들이 치즈 늘리기 체험을 펼치고 있다 임실군 제공

임실치즈마을이 농식품부와 한국농어촌공사가 주관한 ‘2025 농촌여행 스타마을 20선’에 최종 선정됐다고 22일 임실군이 밝혔다..

국내 최초의 치즈 생산지로서, 임실군의 대표적 농촌체험마을인 치즈마을은 전국 1200여 개 농촌체험휴양마을 중 지역 고유 자원과 특색으로 차별화된 관광전략을 펼치고 있다.

선정 과정은 지역 고유의 자원 활용해 체험 콘텐츠의 독창성과 차별성을 비롯 숙박 및 식사의 품질과 스토리텔링, 주변 관광자원과의 연계성 등을 종합 평가했다.

치즈마을은 국내 첫 치즈체험 프로그램을 운영해 전국적인 명성을 쌓았으며 치즈와 피자 만들기 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

특히 주민들이 직접 운영에 참여해 농축산물을 활용한 체험과 식사, 숙박 등으로 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 앞장서고 있다.

최근에는 덴마크 페로제도에서 온 스카우트 대원 11명이 임실치즈마을에서 4박 5일 간 한국의 문화와 농촌 생활을 직접 경험했다.

이들은 치즈마을에서 치즈와 피자 만들기 체험을 하고 전통 놀이인 윷놀이와 경운기 타기 등 다양한 활동을 통해 한국 문화를 체험했다.

군은 국제 교류 및 농촌관광 활성화를 위해 다양한 프로그램을 추진, 임실치즈를 중심으로 체험 관광 자원을 확대해 방문객을 유치한다는 계획이다.

심민 군수는 “임실을 찾는 관광객들에 특별한 추억을 선사하기 위한 다양한 행사를 준비하고 있다”며 “스타마을 선정으로 임실의 매력을 전국에 알리고 지역경제에도 활력을 불어 넣겠다”고 말했다.

