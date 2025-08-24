‘공장 전체가 하나의 로봇’…전북대 ‘피지컬AI 핵심기술 실증(PoC)’ 주관기업 선정

전북대 부지에5만5000평 규모의 피지컬AI 전용 캠퍼스 조성

정동영 의원·김관영 지사 ‘협업지능 피지컬AI’ 유치 일등 공신

전북 sw플랫폼 연구생태계 조성 사업추진단 발족 자료사진/전북대 제공

공장 전체가 하나의 자동화된 인공지능 로못시스템으로 운영되는 ‘전북형 협업지능 피지컬AI’가 구축된다. AI와 관련 전북이 국가 미래 기술주권을 선도함은 물론 세계 최고 수준의 피지컬AI밸리를 구성한다는 목표다.

정보통신산업진흥원은 지난 22일 1조 원 규모로 예상되고 있는 ‘피지컬AI’ 실증사업 대상지로 전북을 최종 발표했다. 정부가 공모한 ‘피지컬AI 핵심기술 실증(PoC)’ 시범사업 주관기관으로 전북대학교(총장 양오봉)를 선정한 것이다.

피지컬AI는 물리적 동작이 가능한 차세대 인공지능으로, 생성형 AI를 뛰어넘는 새로운 기술 패러다임으로 주목받고 있다.

이번 사업은 국가 전략산업으로 추진되는 최초의 실증사업으로, 전북대는 기획부터 실증, 인재양성, 산업화까지 전 과정을 총괄하며 대한민국 피지컬AI 생태계 구축의 중심에 서게 됐다. 이번 선정으로 전북은 219억원의 국비를 확보했다.

전북대가 조성할 피지컬AI 실증 거점의 핵심은 ‘협업지능 피지컬AI’다. 기존의 피지컬AI가 개별 장비나 휴머노이드 로봇에 AI를 적용하는 수준이었다면, 전북대는 공장 전체를 하나의 거대한 장비·로봇으로 보고 AI를 적용하는 방식을 지향하고 있다.

단순히 노동자를 로봇으로 대체하는 것이 아니라, 무인공장 운용을 위한 디지털 트윈, 파운데이션 모델, 공장 시뮬레이션까지 포괄하는 새로운 패러다임이다. 이러한 방식이 구현되면 공장 전체의 효율화를 가능하게 하고, 전북대는 이를 ‘협업지능 피지컬AI’라 명명했다.

이를 실현하기 위해 전북대는 교내 3305㎡(1000평) 규모의 로봇 기반 실증 공간을 마련해 산업용 로봇 AI 기술 개발과 테스트 랩으로 활용한다.

이어 내년부터 전북대 부지에 18만1818㎡(5만5000평) 규모의 피지컬AI 전용 캠퍼스를 조성하며, 현대차·네이버 등 국내 주요 기업 연구소와 전북대 산업용 로봇 AI랩이 집적화된 세계 최고 수준의 ‘산학연 피지컬AI 밸리’가 이곳에서 태어난다.

특히 전북대는 카이스트, 성균관대와 손잡고 국내 최초의 피지컬AI 실증 리빙랩을 공동 운영한다.

이번 사업 유치는 국회와 전북자치도 등의 적극적 지원이 원동력이었다. 정동영 통일부장관은 국회 예결소위 위원장으로 활동하면서 정부안에서 빠져 있던 예산 219억 원을 2차 추경에 반영시켰고, 김관영 전북도지사는 투자촉진형 재정 사업 등과 연계해 제도적 기반을 다졌다.

양오봉 총장은 “피지컬AI는 단순히 데이터를 다루는 차원을 넘어 현실을 바꾸는 ‘인공지능의 최고봉’”이라며 “세계 어느 나라도 주도하지 못한 블루오션을 전북대가 선점해 세계 최고의 피지컬AI 밸리를 빛의 속도로 완성하겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 “이번 사업은 단순한 참여가 아니라 설계부터 실행까지 모든 단계를 전북대가 주도한다는 점에서 의미가 크다”며 “전북을 세계적인 무인공장 혁신 거점으로 만들겠다”고 강조했다.

