전북대·KIST, 일본 도호쿠대 IMR서 한·일 공동 심포지엄

전북대학교 공과대학(학장 김만영)과 KIST 전북연구원이 일본 도호쿠대학교 금속재료연구소(IMR)와 함께 한·일 공동 연구 협력의 물꼬를 텄다.

전북대 공대는 고분자공학과 정광운 교수를 포함한 연구진 10명과 KIST 전북연구원 연구원 3명은 지난 1월 26일부터 29일까지 일본 도호쿠대학교 금속재료연구소에서 열린 ‘2026 IMR–JBNU×KIST 국제 공동 심포지엄’에 참석했다.

이번 심포지엄은 도호쿠대학교 IMR, 전북대, KIST 전북연구원이 처음으로 공동 기획한 국제 학술 행사다. 재료·고분자·금속 분야를 중심으로 각 기관 연구자들이 최신 연구 성과를 공유하고, 중·장기 공동 연구 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

도호쿠대학 사사키 IMR 소장은 “여러 연구진의 연구 성과와 높은 연구 열정을 확인할 수 있었다”며 “이를 계기로 IMR과의 지속적인 연구 협력이 이어지기를 기대한다”고 말했다.

김만영 전북대 공과대학장은 “전북대 교수진과 KIST 연구진이 국제 연구 교류를 위한 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “내년 1월에는 전북대학교에서 이번 심포지엄을 개최하기로 한 만큼, 한·일 공동 연구와 학술 교류가 더욱 확대될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

