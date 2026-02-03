유성동·이남호·천호성·황호진 교육감 예비후보 등록

명함 배포 및 사무실 설치 등 가능해져

3일 이남호 전 전북대 총장이 전북선거관리위원회를 찾아 교육감 예비후보 등록을 하고 있다.

교육감과 도지사 예비후보가 등록이 시작된 3일 전북에서는 4명의 교육감 입지자들이 예비후보로 등록했다. 도지사 출마 입지자는 아무도 등록하지 않았다.

3일 전북선거관리위원회에 따르면 유성동(52)·이남호(66)·천호성(59·황호진(64) 등 4명의 예비후보가 등록을 마쳤다.

정당 선거와는 다르게 교육감 후보자들이 등록 첫날 앞다퉈 후보 등록을 한 이유는 제한된 범위내에서 선거운동을 시작할 수 있기 때문으로 보인다.

일단 예비후보로 등록하게 되면 선거구 내에 1개소의 선거사무소를 설치할 수 있으며 건물 외벽에 간판, 현판, 현수막을 설치해 홍보할 수 있다.

또한 유급 선거사무원을 고용할 수 있으며, 자신의 이름이나 사진, 학력, 경력 등이 들어간 명함을 직접 주거나 지지를 호소할 수 있다.

게다가 예비후보자임을 나타내는 어깨띠나 표지물을 착용하고 활동할 수 있으며, 직접 대면 및 전화 통화를 통해 지지를 호수할 수 있다. 다만 호별 방문은 금지된다.

이날 이남호 예비후보는 전북교육감 예비후보 등록을 마치고 첫 공식 일정으로 모교인 전주고 졸업식장을 찾아 학생들과 학부모를 만나 전북교육이 나아가야 할 방향을 공유했다.

천호성 예비후보는 전북교육청을 찾아 기자회견을 열고 정책공약 발표 회견을 가졌다.

3일 유성동 좋은교육시민연대 대표가 전북선거관리위원회를 찾아 교육감 예비후보 등록을 하고 있다.

