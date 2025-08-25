'끝내 닿는 우리'…제18회 전북여성영화제 다음달 4일 개막

9월 4일부터 6일까지 사흘간 메가박스 전주 객사점서 열려

광장의 겨울 견디고 연대한 '우리' 이야기 담은 12편 영화 상영

개막작 카우테르 벤하니아 감독 다큐영화 '올파의 딸들' 상영

제18회 전북여성영화제 희허락락 포스터/사진=전북여성단체연합 제공

제18회 전북여성영화제 희허락락(喜Her樂樂)이 9월 4일부터 6일까지 메가박스 전주 객사점 3관에서 열린다.

올해 영화제 슬로건은 ‘끝내 닿는 우리’로 광장의 겨울을 견디고 나아가 연대를 지켜낸 우리들에 이야기를 담은 12편의 영화가 상영될 예정이다.

개막작은 카우테르 벤하니아 감독의 다큐 영화 <올파의 딸들>이다. 튀니지에 사는 중년 여성 올파에겐 네 딸이 있다. 어느 날 첫째 딸과 둘째 딸이 이슬람국가(IS)에 가담하기 위해 리비아로 떠나면서 겪는 감정을 쫓는다. 2015년 튀니지에서 실제 일어난 사건으로 튀니지라는 남성 중심의 사회에서 살아가야 했던 한 여성의 힘든 삶과 가혹한 인권 문제를 기록한 페이크 다큐멘터리 영화다. 개막작은 오후 7시 30분에 상영한다.

제18회 전북여성영화제 일정표/사진=전북여성단체연합 제공

영화제 둘째 날인 5일에는 염문경·이종민 감독의 <지구 최후의 여자>와 김미례 감독의 다큐 영화 <열 개의 우물>을 만날 수 있다.

이날 오후 3시에 상영하는 염문경·이종민 감독의 <지구 최후의 여자>는 절망뿐인 세상에서 죽음의 충동을 느끼는 여자와 우리만의 영화를 만들어 살아 보자는 남자가 만나 팀플레이를 하면서 벌어지는 이야기다.

같은 날 오후 7시에 상영하는 김미례 감독의 다큐멘터리 <열 개의 우물>은 80년대, 생존을 위해 절박하게 일한 여성 노동자들의 삶을 조명하고 노동운동과 돌봄 운동에 대해 보여준다.

폐막일인 6일에는 전북지역 감독들의 단편과 전주시민미디어센터 ‘영시미’ 여성영화제작워크숍 작품이 상영된다. 또한 트렌스젠더 여성의 일상과 투쟁을 따라가며 성소수자의 목소리를 담아낸 김일란 감독의 다큐 영화 <에디 앨리스 : 리버스>가 관객들을 맞는다.

영화제 폐막식은 6일 오후 7시에 진행된다. 폐막작은 김애란·이민선 감독의 <엄마는 늦게 온다>와 노희정 감독의 <자궁메이트>, 송에스더·임연주 감독의 <갈비> 등 단편영화 3편이 선정됐다.

모든 상영작은 무료로 관람할 수 있으며 상영 1시간 전 현장 접수를 통해 입장이 가능하다. 영화 상영 뒤에는 감독과의 대화(GV)도 이어진다.

전북여성단체연합 관계자는 “올해 영화제를 통해 우리는 차별과 혐오를 넘어 서로의 존재가 희망이 되는 세상을 다시 꿈꾼다”며 “전북지역 여성운동의 역사와 의미를 돌아보며 오늘의 연대를 더욱 뜻깊게 만드는 시간이 될 것”이라고 전했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지