남원시민단체 “모노레일 '빚폭탄’ 사태, 전·현직 시장·시의회가 책임져라”

기자회견 갖고 공개 사과 촉구

26일 남원시청 앞에서 시민의숲·기후위기남원시민모임·남원동학농민혁명기념사업회 등 남원시민사회단체가 기자회견을 열고 모노레일 사업 파행에 대해 전·현직 시장과 시의회에 책임을 촉구했다./최동재 기자

남원시가 모노레일 사업 파행으로 400억 원대 ‘빚폭탄’을 떠안게 된 가운데, 지역 시민사회단체가 전·현직 시장과 시의회에 책임을 촉구하고 나섰다.

시민의숲·기후위기남원시민모임·남원동학농민혁명기념사업회 등 단체는 26일 남원시청 앞에서 기자회견을 열고 “모노레일 사태의 책임 당사자들은 시민 앞에 공개적으로 사과하라”고 목소리를 높였다.

이들은 먼저 이환주 전 시장을 향해 “무리하게 사업을 추진한 책임을 인정하고 시민들에게 사과하라”고 요구했다.

또 최경식 현 시장에 대해서는 “행정 연속성을 외면한 채 사업을 중단시킨 결정에 대해 책임져야 한다”고 지적했다.

남원시의회에 대해서도 “견제와 감시라는 본연의 역할을 다하지 못했다”면서 “책임에서 자유로울 수 없다”고 강조했다.

이들 단체는 이어 “사업 실패와 법적 배상으로 인한 막대한 재정 손실에 대해 전·현직 시장과 시의회가 책임을 인식하고 재발 방지를 위한 구체적 대책을 내놓으라”고 말했다.

아울러 “행정과 의정의 신뢰를 회복하고 같은 오류가 반복되지 않도록, 거대 토건 사업은 기획 단계부터 시민 참여를 보장해야 한다”고 주장했다.

한편, 남원시는 27일 춘향문화예술회관에서 시민 보고회를 열고 모노레일 사업 경과와 향후 추진 계획을 발표할 예정이다.

