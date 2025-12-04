“익산 패싱 KTX 신설, 전주에도 명백한 손해”

전북펀드7조포럼 정책연구소, 논평 통해 “부적절하고 무모한 결정” 우려 세종·충청권 흡수·종속 가능성…대안으로 전주·익산 듀얼 허브 전략 제시

김성수 전북펀드7조포럼 정책연구소장

‘익산 패싱’ KTX 신설 제안과 관련해 단기적인 정치 논리나 특정지역의 이익 배분, 수도권·세종권 중심 구조 강화의 시각에서 접근해서는 안 된다는 주장이 제기됐다.

전북펀드7조포럼 정책연구소(소장 김성수)는 4일 공식 논평을 통해 “최근 거론되고 있는 고속철도 신설은 단순한 노선 변경이 아니라 전북의 교통체계와 생활권 구조, 광역경제 축 자체를 변화시키는 중대한 사안”이라고 강조했다.

특히 “정치권 일각에서 전북의 교통·환승 기능을 세종(북대전)축으로 이전하려는 움직임이 있는데, 이는 전북 전체에 실익이 없을 뿐 아니라 전주에도 명백한 손해를 가져오며 전북의 전략적 기능을 외부로 넘기는 부적절하고 무모한 결정이 될 수 있다”고 지적했다.

국가철도망의 결절점인 익산의 철도 허브 기능은 신설 노선이 등장해도 구조적으로 대체가 불가능할 뿐만 아니라, 정치적인 셈법으로 익산의 허브 기능을 약화시키는 것은 전북 전체의 미래 전략을 스스로 허무는 일이라는 게 김 소장의 설명이다.

아울러 그는 세종 축과의 직결 논의가 진행될수록 전북이 세종·충청권으로 흡수·종속될 위험이 커지고 장기적으로 전북의 교통·경제 권한을 잃는 결과로 이어질 수 있다는 점도 우려했다.

이에 대한 대안으로는 전주와 익산을 분리해 경쟁시키는 게 아니라 두 도시의 기능을 재정비해 전북의 전략적 권한을 지키는 방안을 제시했다.

전북 전체 수요를 끌어올리는 생활·경제 중심축인 전주는 광역생활권·산업권 중심도시로, 익산은 국가철도망·KTX·광역철도 중심도시로 재편하는 듀얼 허브 전략이다.

김 소장은 “이번 논란의 핵심은 익산의 기능을 빼앗는 것이 아니라 전북 전체 광역생활권을 확장하고 전주·익산·군산·김제를 하나의 경제축으로 묶는 장기 전략을 흔들지 않는데 있다”면서 “전북펀드7조포럼은 전북의 기능이 외부로 이전되고 세종·충청권으로 집중화되는 위험을 차단하기 위해 앞으로도 전북 전체가 하나의 생활권·경제권으로 성장할 수 있는 구조를 설계하며 장기 교통 전략을 제시하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

