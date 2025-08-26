더민주전북혁신회의 "장동혁 대표 선출로 '尹 어게인' 완성한 국민의힘"

"내란 세력 대표, 내란 옹호는 ‘정당 해산’으로 심판받을 것"

더민주전북혁신회의(상임대표 조지훈, 박지원)는 26일 국민의힘이 새 당대표를 '반탄파'인 장동혁 의원을 선출한 것과 관련, 논평을 내고 "국민의힘이 끝내 국민을 배신한 '윤 어게인'을 완성했다"고 비판했다.

전북혁신회의는 논평에서 "장동혁 대표 선출을 ‘내란 수괴’ 윤석열·김건희 단절이 아닌 야합, 적극적인 옹호와 대변으로 규정한다"며 "내란 세력 심판과 청산을 외면한 국민의힘 새 지도부 선출을 강력히 규탄한다"고 강조했다.

전북혁신회의는 "국민의힘 신임 장동혁 대표는 '비상계엄은 하나님의 계획'이라며 내란 계엄을 옹호하고 대표적인 극우 인사로 떠오른 전한길과 보조를 맞춰 전당대회에서 승리했다"며 "‘부정선거’로 무장하고 ‘내란 옹호’가 장악한 정당은 민주적 정당의 자격이 없는, 정치 모리배들의 집합소일 뿐이며, 국민은 내란을 옹호·대표하는 이러한 비정상적 결집과 행태를 결코, 용납하지 않는다"고 경고했다.

이어 전북혁신회의는 “우파 시민들과 연대해 이재명 정권을 끌어내릴 것"이라는 장 대표의 당선 일성은, 그의 비이성적이고 괴이한 세계관을 상징한다. 지금 국민의힘에 직면한 현실은 국민의 힘으로 내란 정당을 해산할 것이라는 경고임을 잊지 말기 바란다"고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지