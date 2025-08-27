김제관아 외삼문 100년만에 복원된다

식민지정책 일환 일제에 의해 철거

일제에 의해 철거되기전 김재관아 외삼문 모습.김제시 제공

김제시가 추진 중인 김제관아 외삼문 복원사업이 최근 국가유산청 문화유산위원회 심의를 통과하며, 일제에 의해 철거된 지 100년만에 복원된다.

김제시에 따르면 지난 26일 국가유산청은 문화유산위원회 심의를 진행해 김제관아 외삼문 복원사업에 대한 승인 절차를 마쳤다.

외삼문은 조선시대 김제 관아의 정문으로, 관리가 부임해 국왕에 예를 올리고 백성들과 마주하던 공간이다.

그러나 일제강점기 도시계획 과정에서 철거됐으며, 그 자리는 일본식 건축물과 신작로로 대체됐다.

이는 조선의 전통 행정질서를 상징하는 건물을 철거하기 위한 식민지정책의 일환이었다.

김제시는 이러한 역사적 단절을 회복하고자 외삼문 복원사업을 수년간 준비해 왔으며, 최근에는 정성주 시장이 직접 기획재정부와 국가유산청을 방문해 복원의 시급성과 정당성을 설명하며 협조를 구했다.

특히 현재 시 도시과에서 관아 앞 도로를 확장하고 광장을 조성하는 사업이 병행되고 있어, 외삼문 복원에 필요한 부지 확보와 공간 조건이 마련됐다는 점이 핵심적인 전환점으로 작용했다.

복원에 대한 시민 공감대도 꾸준히 형성해 왔다. 시는 지역 언론을 통해 복원 필요성을 지속적으로 알렸고, 국가유산야행과 연계한 역사 콘텐츠 개발을 통해 외삼문 복원의 의미를 시민들에게 공유해왔다.

김제시는 이번 문화유산위원회 심의 가결에 따라 오는 2026년 실시설계용역을 시작으로, 2028년까지 외삼문 복원과 주변 정비를 순차적으로 진행할 예정이다. 복원 설계는 1910년대 실사진과 1872년 지방도에 남아있는 외삼문 형상을 기반으로 고증 정밀도를 높이고, 누각형 2층 목조건물로 복원될 예정이다.

정성주 시장은 “단순한 복원을 넘어, 역사와 공간의 정의를 바로 세우는 일”이라며, “외삼문 복원을 통해 김제가 지닌 행정문화유산의 위상을 다시 세워갈 것”이라고 말했다.김제=강현규 기자

