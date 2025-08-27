이전기사
전북일보로고

프랑스인 소리꾼, 남원 안숙선 명창의 여정서 판소리 배우다
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-27 18:11 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 남원
자체기사

프랑스인 소리꾼, 남원 안숙선 명창의 여정서 판소리 배우다

최동재 웹승인 2025-08-27 15:48 수정 2025-08-27 15:48

마포 로르 씨, 안숙선 명창 전수관서 김미나 명창 지도 받아
춘향가 한 대목 익히며 호흡·몸짓 집중 훈련

image
김미나 명창과 마포 로르 씨가 27일 안숙선명창의여정에서 대화를 나누고 있다./최동재 기자

프랑스에서 온 소리꾼이 남원을 찾았다. 판소리의 본고장에서 직접 우리 소리를 배우기 위해서다.

27일 오전 11시 남원시 쌍교동 안숙선 명창의 여정. 카메룬계 프랑스인 마포 로르 씨가 김미나 명창 앞에서 소리를 배우고 있었다. 장단에 맞춰 내뱉는 소리에는 남다른 열정이 묻어났고, 눈빛 역시 진지했다.

이날 수업은 발성 훈련을 시작으로 호흡, 몸짓 하나까지 세밀하게 이어졌다.

김미나 명창은 ‘춘향가 중 방자 분부 듣고, 춘향 부르러 건너간다’ 대목을 지도했고, 현장은 배움의 열기로 가득했다.

김 명창은 “판소리는 호흡과 몸짓 하나까지 섬세한 훈련이 필요하다”며 “이렇게 진지한 모습으로 우리 소리를 배우기 위해 안숙선 명창의 여정에 방문해줘서 진심으로 고맙다”고 전했다.

마포 로르 씨는 파리 제10대학교를 졸업하고, ‘코카콜라’, ‘삼성전자 프랑스지사’ 등에서 근무하던 중 우연히 접한 판소리에 힘에 매료돼 한국행을 택했다.

이후 2017년 민혜경 명창에 판소리를 사사하며 본격적인 소리꾼의 길로 들어섰다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#남원시
최동재 dongj0103@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr