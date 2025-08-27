완주군 청년단체, 완주-전주 통합 반대 나선다

완주청년회의소 등 3개 단체, 통합 반대 기자회견

"통합 논의, 공동체 분열로 미래 나갈 에너지 소모"

완주청년회의소∙완주군 4H연합회∙완주군 라온청년새마을연대는 27일 완주군청 브리핑룸에서 가진 기자회견을 열고 "완주-전주통합에 단호히 반대한다"고 밝혔다. 김원용 기자

완주군 3개 청년단체가 완주-전주통합에 반대하는 목소리를 냈다.

완주청년회의소(회장 송형섭)∙완주군 4H연합회(회장 김동현)∙완주군 라온청년새마을연대(대표 서성호)는 27일 완주군청 브리핑룸에서 가진 기자회견에서 "완주군 청년들이 더 이상 방관자가 아닌 당당한 주체로서 목소리를 내야 한다는 데 의견을 같이하고, 지역의 미래를 책임질 세대로서 완주-전주통합에 단호히 반대한다"고 밝혔다.

3개 단체는 "완주군민의 진짜 민심은 상생이지 흡수 통합이 아니다"며, "현재와 같은 통합 논의는 완주군민의 갈등과 공동체를 분열시켜 미래를 향해 나아가야 할 에너지를 소모시키고 있다"고 비판했다.

또 "완주군의 미래는 외부의 정치적 계산이 아니라 완주군민 스스로가 결정해야 할 문제로, 완주군 청년들이 앞장서 지키겠다"며, 통합 추진의 중단을 촉구했다.

이날 반대 기자회견에 나선 3개 청년단체는단체별로 내부 이사회 혹은 총회를 통해 반대 입장을 정리했다고 밝혔다. 46명의 회원이 활동하는 완주청년회의소는 이사회에서 반대 결정을 했으며, 63명의 회원이 있는 완주군 4H연합회는 회원 투표 결과 7대 3 정도로 반대가 우세했다. 60명 회원의 완주군 라온청년새마을연대 역시 통합 반대 의견이 많아 반대 입장을 표명하게 됐다고 설명했다.

이들 청년단체는 통합반대대책위원회에 가담하지 않고 있지만 향후 워크숍 등을 통해 완주군이 가진 장점을 청년층에게 홍보하는 등 반대특위 활동에 힘을 보태겠다고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지