전주서 첫 드론축구월드컵⋯32개국 2700명 참가

내달 25~28일 전주월드컵경기장 일대 개최

드론축구, 크래싱대회, 슈퍼파일럿대회 치뤄

전주드론축구월드컵 공동 조직위원장인 우범기 전주시장(가운데)과 김정태 전주상의 회장(왼쪽)이 27일 대회 일정에 대해 설명하고 있다. 사진=전주시

드론축구 종주도시 전주에서 첫 드론축구월드컵이 열린다.

대회 공동 조직위원장인 우범기 전주시장과 김정태 전주상공회의소 회장은 27일 전주시청에서 기자회견을 열고 다음 달 25일부터 28일까지 전주월드컵경기장 일대에서 펼쳐지는 전주드론축구월드컵 준비 상황에 대해 설명했다.

국토교통부와 전북도, 전주시, 국제드론축구연맹이 공동 주최하는 이번 대회는 아시아 14개국, 유럽 7개국 등 32개국이 참가한다. 국제드론축구연맹 정회원 22개국, 준회원(MOU) 10개국이다. 참가 인원은 2700명 수준이다.

대회는 드론축구 Class40(일반부), Class20(청소년부)으로 나눠 진행한다. 이 밖에 드론축구와 장애물 레이싱을 결합한 크래싱 대회, 드론 조종 실력을 겨루는 슈퍼파일럿 선발대회 등 드론축구공을 활용한 시범종목도 선보인다.

대회 주경기장은 전주국제드론스포츠센터다. 부경기장은 전주월드컵경기장 일대에 대형 돔 경기장을 설치해 활용할 계획이다. 부경기장에선 Class40 경기, Class20 경기, 크래싱 대회가 치러진다.

대회 기간 전주 더메이호텔에선 국토교통부가 주최하는 드론산업 국제 심포지엄이 열린다. 국내외 연사들이 글로벌 드론산업 동향, 드론 첨단기술 육성 및 국산화 전략 등을 주제로 발표할 예정이다.

드론 체험, 문화·예술 공연, 야간 드론 라이트쇼 등 부대행사도 마련했다. 이와 함께 바이전주 페스티벌도 열어 외국 관람객들에게 전주 우수기업 제품을 소개한다.

전주시는 이번 대회가 드론축구를 보급·확산하기 위해 노력해 온 성과를 확인하는 무대가 될 것으로 기대했다. 드론축구는 2016년 전주시와 캠틱종합기술원이 개발했다.

우 시장은 "전주가 드론축구를 선보인 지 10년 만에 세계 각국의 대표팀이 전주에 모여 대회를 연다. 전주의 도전이 월드컵으로 결실을 맺는 매우 의미 있는 자리"라며 "대회에 참가하는 선수들이 전주에서 특별한 경험을 할 수 있도록 잘 준비하겠다. 시민들께서도 함께 즐겨달라"고 말했다.

대회 부실·졸속 운영 우려에 대해 우 시장은 "조직위 구성이 조금 늦어진 측면이 있지만, 그와 관계없이 실무적인 준비는 차근차근 다 이뤄졌다"며 "차질 없는 대회 운영을 자신한다"고 강조했다.

