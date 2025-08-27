"학교선생들 실력 떨어져" 학원연합회장 교사 비하 발언 ‘교사들 뿔났다’

“학교 교사들 실력이 학원 강사에 비해 떨어진다” 발언

전북교총 "교사 모욕하는 것은 곧 교육을 모욕하는 것"

전북교총 오준영 회장

최근 학원연합회장이 “학교 교사들의 실력이 학원 강사에 비해 떨어진다”는 취지의 발언을 한 것과 관련 일선 교사들의 비판이 쏟아져 나오고 있다.

전북특별자치도교원단체총연합회(회장 오준영)는 27일 “학원연합회장의 발언에 분노를 표하며, 공교육 현장을 모독하고 교사의 전문성을 폄하하는 행위를 즉각 중단할 것을 촉구한다”고 규탄했다.

오준영 회장은 “이번 발언은 단순한 개인적 견해를 넘어, 교단에서 아이들을 위해 헌신하는 전국 교사들의 자존과 교직의 가치를 근본적으로 훼손하는 것”이라며 “교사의 헌신과 노고를 폄하하는 발언은 곧 아이들의 배움과 미래를 부정하는 것”이라고 비판했다.

이어 “공교육은 학생의 전인적 성장을 책임지는 국가 교육 시스템이며, 교사들은 단순 지식 전달자가 아닌 생활지도, 상담, 안전, 인성교육까지 포괄하는 전문가”라며 “사교육인 학원과 공교육인 학교의 역할을 단순 비교하는 것은 교육 본질에 대한 무지이자, 학부모와 학생을 혼란에 빠뜨리는 무책임한 언행”이라고 강조했다.

오준영 회장은 “이번 사태를 계기로, 교육당국이 교원의 전문성을 존중하고 교육 현장을 보호할 수 있는 제도적 장치를 더욱 강화해야 한다”며 “교사를 모욕하는 것은 곧 교육을 모욕하는 것이며, 교사의 전문성을 부정하는 사회는 결코 미래세대를 지킬 수 없다”고 밝혔다.

