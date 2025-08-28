전주시 "종합리싸이클링타운 재활용품 선별시설 증설 계획 철회"

재활용품 반입량 감소, 처리업체 증가 등 영향

전주시 종합리싸이클링타운 조감도

전주시가 재활용품 선별시설 증설 계획을 철회했다.

전주시는 28일 "전주종합리싸이클링타운 인근에 추진해 온 재활용품 선별시설 증설사업을 전면 중단하기로 결정했다"고 밝혔다.

전주시에 따르면 재활용품 선별시설 증설은 처리 용량 부족 문제를 해소하기 위해 2017년부터 검토됐다. 하루 발생하는 재활용품은 83톤인데 반해 종합리싸이클링타운에서 하루 처리 가능한 용량은 60톤으로 턱없이 부족했기 때문이다. 또 제한적인 외주 처리업체 수 등 비상 상황에 대한 대응 필요성도 영향을 끼쳤다.

이에 따라 전주시는 2019년부터 2027년까지 종합리싸이클링타운 인근 2만 9493㎡ 부지에 국비 45억 원, 시비 144억 원 등 총 189억 원을 들여 재활용품 선별시설을 증설하기로 했다. 이 경우 하루 처리 용량은 60톤에서 130톤으로 확대된다.

그러나 전주시는 재활용품 반입량 감소 등 여건 변화로 시설 증설 필요성이 낮아진 것으로 보고, 계획을 재검토하기 시작했다.

전주시 관계자는 "계획 수립 당시에는 전주시 인구 증가와 함께 재활용품 반입량 증가를 예상했다"며 "또 외주 처리업체가 제한적인 상황에서 비상 시 처리 비용 과다 소요(연간 58억 원) 등의 사유로 시설 증설이 필요한 것으로 판단했다"고 설명했다.

이어 "당시 예상과는 달리 최근 재활용품 반입량이 하루 83톤에서 70톤으로 감소했다"며 "도내 재활용 처리업체 증가 등 재활용품 처리 여건 변화, 사업 장기화로 인한 사업비 증가 등에 따라 사업을 전면 재검토했다"고 덧붙였다.

