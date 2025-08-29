전주시 "재활용품 사적 처리 의혹, 무관용 원칙 따라 조치"

사진=전주시

전주시가 최근 일부 언론을 통해 제기된 재활용품 사적 처리 의혹과 관련해 "수사 결과가 나오는 대로 무관용 원칙에 따라 엄중 조치하겠다"고 예고했다.

전주시는 29일 시청에서 긴급 브리핑을 열고 "전주완산경찰서가 직영 환경관리원, 대행업체 근로자 일부가 수집한 재활용품을 정식 처리시설(전주리싸이클링타운)에 반입하지 않고 사설업체에 넘겨 금품을 수수했다는 혐의(절도 등)와 관련해 수사를 진행하고 있다"고 밝혔다.

전주시는 "경찰 수사에 적극 협조하는 한편, 위법 행위가 사실로 밝혀지면 무관용 원칙에 따라 관련자들을 엄중 조치하겠다"며 "직영 환경관리원은 혐의에 따라 가능한 최고 징계를 내리고, 대행업체 역시 과업지시서에 따른 수수액 10배 금액 징수 등 근로자에 대한 징계를 요구할 계획"이라고 말했다. 특히 대행업체의 경우 금품수수가 대행업체 주도 하에 이뤄진 것이 확인되면 폐기물관리법에 따라 계약 해지까지 검토한다.

전주시는 "이번 사건에 대한 근로자 관리 책임에 대해 통감"한다며 의혹이 제기된 부분에 대해 자체 전수조사도 병행하겠다고 했다.

전주시 허소영 청소지원과장은 "현재 수사 중인 사안을 모든 청소 근로자의 일로 확대 해석해 현장에서 묵묵히 땀 흘리는 청소 근로자들의 사기가 저하되는 일이 없길 바란다"고 말했다.

