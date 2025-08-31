GTR파크골프갤러리 전북지사, 지역민 무료 파크 체험 '호응'

GTR파크골프갤러리 전북지사가 지역민을 대상으로 무료 파크골프 강습과 체험을 진행했다./사진제공=GTR파크골프갤러리 전북지사

도내 최대 규모 및 최신 시설을 갖춘 GTR파크골프갤러리 전북지사(지사장 홍용승)가 지역민을 대상으로 무료 파크골프 강습과 체험 시간을 마련해 호응을 받았다

GTR파크골프갤러리 전북지사는 최근 군산 금강노인복지관 어르신 30여 명을 초청해 스크린 파크골프 시스템을 활용한 체험 프로그램과 무료 강습을 진행했다.

참여한 어르신들은 파크골프채 1개만으로 간편하게 즐길 수 있는 경기 방식과 실제 필드를 옮겨 놓은 듯 한 코스 구성에 큰 만족감을 보이며 즐거운 시간을 보냈다.

지역민을 대상으로 한 무료 파크골프 강습/사진제공=GTR파크골프갤러리 전북지사

특히 이곳에 설치된 최신 스크린 파크골프 시스템은 파3‧파4‧파5 코스를 현실감 있게 구현, 어르신들이 무리 없이 즐기면서도 운동 효과와 몰입감을 동시에 느낄 수 있도록 설계된 것으로 알려졌다.

한 참가자는 “날씨에 상관없이 실내에서 안전하게 운동할 수 있어 너무 좋다”며 “건강 관리에도 도움이 될 것 같다”고 말했다.

홍용승 지사장은 “지역 어르신들이 쉽게 즐기면서 건강을 지킬 수 있는 파크골프 체험 기회를 앞으로도 지속적으로 제공하겠다”며 “GTR파크골프갤러리 전북지사가 지역 여가문화 확산의 거점이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 전북지사는 앞으로도 복지관과 지역 단체와 연계해 어르신들을 위한 무료 강습 및 체험 프로그램을 정기적으로 운영한다는 계획이다.

