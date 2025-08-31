우범기 전주시장 "부실시공 뿌리 뽑아야"

신고센터 운영, 업체 입찰제한 등 대책 마련 지시

우범기 전주시장이 지난달 29일 하수관로 정비사업 현장을 둘러보고 있다. /전주시

우범기 전주시장이 부실시공을 뿌리 뽑기 위한 대책 마련을 주문했다.

우 시장은 지난달 29일 완산구 물왕멀로 일대 하수관로 정비사업 현장을 찾아 본관 변형(침하, 눌림 등) 상태, 본관 이음부 연결 상태, 침입수·유출수 발생 유무, 관로 파손·균열 발생 여부 등 공사 추진 현황을 점검했다.

이번 하수관로 정비사업은 우수와 오수를 합류 배출하는 방식에서 분류 배출하는 방식으로 정비하는 것이 핵심이다. 이를 위해 전주시는 2017년부터 2028년까지 총사업비 1800억원을 투입한다. 현재 4개 처리구역 17개 분구에 대한 하수관로 정비사업을 하고 있다.

이날 현장 점검 결과 관로 상태는 전반적으로 양호한 것으로 나타났다. 일부 구간의 경우 내부 이물질과 접합 부위 이격 등 경미한 시공 오류가 발견됐는데, 현장 굴착을 통해 누수 여부를 확인한 결과 누수 등의 문제는 없는 것으로 확인됐다. 이와 관련 전주시는 내부 보강 작업을 할 계획이다.

우 시장은 연일 부실시공에 대한 대응 강화를 강조하고 있다.

그는 최근 간부회의에서도 "시민 안전, 재정 낭비로 직결되는 부실시공에는 어떠한 타협도 있을 수 없다"며 부실시공에 대한 점검을 강화해 문제가 있는 경우 강력 조치하라고 밝혔다. 또 부실시공 신고센터 운영, 부실시공 업체 입찰 제한 등 제도적 대책 마련도 지시했다.

우 시장은 소극 행정으로 민원인의 불편, 손해가 드러나면 인사상 불이익 조치를 취하겠다고도 했다.

우 시장은 "건설 공사의 부실시공은 시민들의 안전과도 직결되는 만큼 절대 발생해서는 안 된다"며 "전주에서 진행 중인 각종 건설 현장의 부실시공 여부를 사전에 파악하는 등 건설 공사 품질 향상을 위해 노력해 달라"고 당부했다.

