유희태 군수, 완주-전주 통합 찬반 단체 집회신고 취소 요청

윤호중 행안부장관 인재개발원 개원 60주년 기념식 참석 환영

유희태 완주군수.

유희태 완주군수는 윤호중 행정안전부 장관의 방문을 10만 완주군민과 함께 환영하며, 동시에 통합 관련 찬반 양측이 집회신고를 한 것과 관련 취소를 요청했다.

윤 장관은 3일 지방자치인재개발원 개원 60주년 기념식 참석을 위해 완주군을 방문한다.

군은 인재개발원이 지역사회와 상생하며 지역 상권 활성화와 경제에도 큰 기여를 하고 있고, 이번 윤 장관의 방문이 지방자치 발전과 지역 균형발전에 대한 중앙정부의 관심과 협력을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것이라고 평가했다.

하지만 완주-전주 통합 찬반 단체들이 지방자치인재개발원 인근에서 집회는 장관 방문 취지에 맞지 않고 우발적인 마찰과 충돌 가능성을 우려하며, 집회 취소를 요청했다.

유 군수는 “다양한 의견 표명은 존중하지만, 같은 장소에서 찬반 집회가 동시다발적으로 열릴 경우 주민들 간 충돌로 이어질 수 있다”며 “통합 문제는 대립보다는 공론화를 통한 객관적이고 합리적인 방식으로 논의되어야 한다”고 당부했다.

또 "통합 문제를 둘러싸고 찬반 의견이 첨예하게 대립하면서 지역사회 갈등이 확산되고 있다"며, "이에 완주군은 객관적인 정보 제공과 숙의 과정을 통해 군민이 합리적 결정을 내릴 수 있도록 찬·반 바로 알리기 활동을 추진했다"고 덧붙였다.

