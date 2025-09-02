민주당 평당원 최고위원 본선 12명 압축…전북선 박지원 변호사 유일

박지원 전주시체육회장

박지원 전주시체육회장(법무법인 다지원 대표변호사)이 더불어민주당이 평당원 최고위원 선출을 위한 12명의 본선 진출자 중 한 명에 이름을 올렸다.

민주당은 2일 박 회장을 비롯한 본선 진출자들의 명단을 공개했다.

전국적으로 100여 명이 지원한 것으로 알려진 이번 평당원 최고위원 선출에는 서류와 면접 심사를 거쳐 최종 서울 2명, 경기도 6명 등 수도권 지역 후보 8명이 본선에 진출했다.

지역에서는 전북을 포함 강원·충청·광주가 각각 1명씩 본선진출자가 배출됐다.

평당원 최고위원은 당원과 배심원단 투표로 결정되기 때문에 후보자 역량이나 언변이 무엇보다 중요하다. 1차 본선은 6일 배심원단이 보는 앞에서 조별토론 개인 토론 등을 통해서 3명의 결선 후보가 압축된다. 이후 9일 당원투표가 이어지는데 당원들의 마음을 사로잡아야 최종 1인으로 남을 수 있다. 사실상 결과발표는 11일로 예정돼 있다.

최종 선출식은 오는 19일 일산 킨텍스에서 열리는 창당 기념행사에서 있을 예정이다.

전북정치권에서는 이번 평당원 최고위원 선발을 앞두고 '전북 출신 선출직 최고위원 부재'를 타파할 창구가 될 것으로 기대하고 있다.

