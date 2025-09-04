태권도, 세계와 연결하는 문화의 힘…2025 태권도의 날 기념식 개최

무주 태권도원 T1 경기장에서 개최, 500여 명 참석

기념식 행사에서 태권도 9단 원로회원들이 멋진 시범을 보였다/사진=태권도진흥재단

태권도진흥재단(이사장 김중헌)은 4일 태권도의 날을 맞아 ‘태권도, 세계와 연결하는 문화의 힘’이라는 슬로건으로 태권도원에서 기념식을 가졌다고 밝혔다.

이날 오전 태권도원 T1 경기장에서 열린 기념식에는 문화체육관광부 최성희 체육협력관과 세계태권도연맹 김상진 부총재, 국기원 이동섭 원장, 대한태권도협회 양진방 회장, 태권도진흥재단 김중헌 이사장, 대한장애인태권도협회 김상익 회장, 국기원 원로위원회 이승완 의장, 태권도 9단회 허송 회장을 비롯해 17개 시·도협회 및 5개 연맹에서 참석했다.

또 전북특별자치도의회 문승우 의장과 황인홍 무주군수와 오광석 무주군의장 등 지방정부에서도 함께 했다.

500여 명이 참석한 이날 기념식에서는 태권도 9단회 원로들과 품새 국가대표 변재영 선수의 품새 시범, 세계태권도연맹 시범단의 축하공연이 이어졌다.

문화체육관광부 장관 표창에는 계명대학교 정병기 교수와 전북특별자치도의회 강동화 의원, 요르단 태권도협회 하젬 나이마트 부회장 등 11명이 수상했다. 또한 외교부 및 재외공관과의 협업을 통해 태권도 공공외교 확산에 기여한 공으로 태권도진흥재단 임동문 국제부장이 외교부장관 표창을 수상했다.

표창 수상에 이어 이날 기념식의 대미를 장식할 특별 퍼포먼스로 LED를 활용한 슬로건 표출과 52개국 193개 팀이 보내 온 태권도의 날 축하 사진 및 영상이 상영되며 기념식의 대미를 장식했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지