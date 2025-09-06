이전기사
전북일보로고

법인과 대학 간 불화…전주대 이사회, 박진배 총장 사직서 수리
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-06 11:02 (Sat)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 교육 chevron_right 대학
기타

법인과 대학 간 불화…전주대 이사회, 박진배 총장 사직서 수리

연합 웹승인 2025-09-06 09:49 수정 2025-09-06 09:49

권수태 교육부총장, 총장 직무대행 맡아

image
[전주대 제공=연합뉴스]

글로컬대학30 최종 심사를 앞두고 학교 법인(신동아학원)과 갈등을 빚다 사의를 표명한 박진배 전주대학교 총장이 면직 처리됐다.

전주대는 5일 열린 신동아학원 임시 이사회에서 박 총장의 사직서를 수리했다.

박 총장은 지난달 29일 구성원들에게 사의를 표명하는 서한문을 보내 "학교 법인에서 글로컬대학의 필수 요건인 정관 개정을 이사회 의결을 통해 반대했다"며 "대학의 운영 주체인 학교법인이 구성원들이 염원하는 글로컬대학 최종 선정을 스스로 가로막았다"고 안타까워하며 사의를 표명했다.

호원대학교와 연합 형태로 글로컬대학을 신청한 전주대는 거버넌스를 구성하고 중요 사항을 심의·의결하기로 정관을 개정했는데, 이 개정안을 이사회에서 부결하면서 법인과 대학 측이 갈등을 빚었다.

이사회 결정에 따라 권수태 교육부총장이 총장 직무대행을 맡는다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전주대 #박진배 #사직서 #수리 #불화 #법인 #대학
연합 yonhap@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 교육뉴스
교육섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr