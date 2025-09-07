유의식 완주군의회 의장, 국무총리실에 완주∙전주 통합 반대 건의문 전달

완주군의회

완주군의회 유의식 의장은 5일 정부서울청사 국무총리실을 방문해 완주‧전주 행정통합 반대 건의문을 제출했다고 밝혔다.

이날 유 의장은 완주·전주통합반대특별위원회 서남용 위원장, 김정호 변호사, 완주군새마을회 구생회 회장과 이선임 부녀회장, 송병주 회장 등 지역 대표들과 함께 신현성 국무총리실 민정실장을 만나 군민의 뜻을 직접 전달했다.

면담에서 유 의장은 “주민 의견이 배제된 일방적 통합은 민주주의와 지방분권을 후퇴시키는 것”이라며 “군민의 뜻과 상관없는 정치적 통합은 지역 갈등만 심화시킬 뿐”이라고 밝혔다.

이와 관련, 신현성 민정실장은 이번 통합이 네 번째 시도임을 재차 확인하며 “통합 절차 전반에 대한 점검과 함께 주민 갈등의 장기화가 우려된다”면서 “이미 완주군민들의 충분한 의견이 수렴된 만큼 이를 김민석 국무총리에게 충실히 전달하겠다”고 답한 것으로 전해졌다.

건의문에는 △주민의사 존중 및 통합 추진 중단 △무리한 행정통합 권고 철회 △정부의 신속한 결단 필요 △특별지방자치단체·초광역경제동맹 등 대안 제시 등이 담겼다.

앞서 완주군의회는 지난 3일 제295회 임시회 본회의에서 ‘완주‧전주 행정통합 불권고 및 추진절차 전면 중단 촉구 결의안’을 만장일치로 채택했다. 같은 날 전북을 찾은 윤호중 행정안전부 장관에게 통합 반대 건의문을 전달했다.

