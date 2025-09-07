이전기사
민주당 대법관 증원목표 26명으로 조정…정청래 “유출자 해당행위 색출”
UPDATE 2025-09-07 19:10 (Sun)
자체기사

김윤정 웹승인 2025-09-07 17:04 수정 2025-09-07 17:04

image
민주당 최고위서 발언하는 정청래 대표. 사진=연합뉴스

더불어민주당이 사법 개혁을 통해 늘리려는 대법관 숫자를 30명에서 26명으로 조정한 것으로 알려졌다.

앞서 민주당은 지난 6월 국회 법제사법위원회 소위원회에서 대법관 수를 14명에서 30명으로 늘리는 법원조직법 개정안을 처리한 바 있다. 이에 사법부에서는 충분한 공론화가 필요하다는 등의 우려가 터져나왔다. 조정안은 이러한 목소리를 반영한 결과로 분석됐다.

이 같은 사실이 언론 보도 등을 통해 알려지자 정청래 민주당 대표는 7일 자신의 SNS통해 유출자를 엄단하겠다고 밝혔다.

그는 “당 지도부에 정식으로 보고되지도 않은 문건이 누군가에 의해 유출된 것으로 추정된다. 이는 명백한 해당 행위”라며 “유출자를 색출하고 엄단하겠다”고 경고했다.

김윤정 kking152@jjan.kr
