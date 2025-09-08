12시간 긴 여정…익산 동그라미 발달장애인들, 한라산 등반 성공

지난 6월 지리산 천왕봉 등정 이어 완주

익산 장애인복지시설 동그라미(원장 구형선) 소속 발달장애인들과 조력자들이 지난 4일 한라산 정상에서 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=동그라미

익산 장애인복지시설 동그라미(원장 구형선) 소속 발달장애인들이 한라산 등반을 성공적으로 마쳤다.

동그라미에 따르면, 이번 산행은 지난 6월 지리산 천왕봉 등정에 이은 도전으로 발달장애인 이용자 3명과 조력자 7명 등 총 10명이 함께 12시간의 긴 여정을 완주했다.

이들은 지난 4일 오전 6시 30분 성판악 입구에서 출발해 한라산 정상에 도달했으며, 오후 5시 30분 무사히 하산하며 일정을 마무리했다.

12시간 동안 이어진 산행은 체력적 부담이 큰 도전이었지만, 이들은 서로를 격려하며 끝내 정상에 서는 성과를 이뤄 냈다.

이번 한라산 등반은 14년 전인 2010년 여름캠프에서 추진됐던 ‘한라에서 백두까지’ 프로젝트의 연장선이자 지난 6월 지리산 천왕봉 등반에 이은 연속 도전이라는 점에서 더욱 큰 의미가 있다.

지리산에서의 성취가 용기를 북돋웠다면, 이번 한라산 도전은 그 여정이 일회성이 아닌 지속적 실천으로 이어지고 있음을 보여 줬다.

동그라미는 앞으로도 ‘한라에서 백두까지’라는 프로젝트 이름처럼 장애인의 꿈과 도전이 단절되지 않고 이어질 수 있도록 다양한 활동을 이어간다는 계획이다.

구형선 원장은 “이번 도전은 참가자들에게 체력적 한계를 뛰어넘는 경험이자 자신감을 회복하는 소중한 기회였다”면서 “또 시설 종사자와 조력자들에게도 장애인의 가능성을 다시 확인하고 함께 성장할 수 있었던 값진 시간이었다”고 전했다.

