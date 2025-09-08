(웹)'모녀와 함께 떠나는 가을여행'⋯군산시 참가자 모집

군산시청 전경.

군산시가 대표적인 인기 프로그램 ‘모녀의 하루 in 군산’ 가을편 두 번째 참가자를 모집한다.

오는 27일로 예정된 이번 행사는 1회차 뜨거운 호응에 힘입어 참여 인원을 40팀(80명)으로 확대 모집한다. 접수는 10일 오전 10시부터 온라인을 통해 선착순 모집한다.

지난해에 처음 기획된 ‘모녀의 하루 in 군산’은 2024년 총 2회에 걸쳐 160여명이 참가했으며, 매회 접수와 동시에 신청자가 폭주하는 인기를 끌면서 군산의 대표 관광 프로그램으로 자리잡았다

올 6월에 진행했던 ‘모녀의 하루 in 군산’ 1회차 역시 접수 시작 3시간 만에 405명이 신청하는 등 큰 화제를 모았으며, 참가자들의 높은 만족도 속에 성공적으로 마무리 됐다.

특히 ‘모녀의 하루 in 군산’은 2024년에 참여했던 모녀가 다시 참여하는 사례가 생기는 등 방문객들이 원하는 수요를 정확하게 파악한 성공 사례로 평가받고 있다

이번 2회차 프로그램 역시 군산의 대표 관광지 고군산군도와 K-관광섬 탐방, 다양한 체험 활동, 특별한 순간을 담는 모녀 사진 촬영 등 감성적인 프로그램으로 구성됐다.

참가자들은 K-관광섬 유람선을 타고 말도, 명도, 방축도 등 고군산군도의 아름다운 섬 풍경을 만끽하게 된다.

또한 탁 트인 바다에서 느껴지는 여유와 치유의 시간을 경험할 뿐 아니라 군산의 대표 미식인 박대구이 정식을 맛보게 된다.

이외에도 △선유도해수욕장 나들이 △바다 위 짚라인 타기 △장자도 스카이워크 등을 포함한 다양한 활동을 통해 고군산군도만이 줄 수 있는 특별한 감성을 느낄 수 있다.

여행 종료 후에는 참가자 대상 사회관계망(SNS) 후기 공유 이벤트가 진행되며, 참여자에게는 소정의 상품이 제공될 예정이다.

시 관계자는 “모녀가 함께하는 소중한 시간을 지원하는 모녀의 하루 in 군산이 매년 더 많은 사랑을 받고 있어 매우 기쁘다”며 “군산을 찾는 많은 분들이 특별한 감동과 힐링을 느낄 수 있는 다채로운 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

참가비는 1인당 4만원으로 프로그램 참여는 군산시 공식 사회관계망(SNS) 계정(인스타그램), 군산 K-관광섬 계정(인스타그램) ‘모녀의하루 in 군산 K-관광섬(가을편)’ 게시글 내 QR 부호(코드)를 통해 신청할 수 있다.

