[오목대] 독서의 계절, 종이책의 귀환

그래도 계절은 바뀐다. 언제나 그랬던 것처럼. 9월 초까지 이어진 극한 폭염 속에 집중호우가 더해지면서 여름 탈출이 쉽지 않다. 기다리던 가을 소식은 ‘책 축제’가 전했다. 독서의 계절, 축제의 계절을 알리는 책 축제가 전국 곳곳에서 이어지고 있다. 특히 올해는 광복 80주년을 맞아 서울도서관이 기획한 ‘세계 최대 독서 릴레이(Largest Reading Relay)’ 기네스북 도전이 관심을 모은다. 행사는 오는 27일 서울 광화문광장에서 열린다. 윤동주 시인의 유고시집 ‘하늘과 바람과 별과 시’ 전문을 시민들이 한 문장씩 이어 낭독하는 방식이다. 기네스북 도전 목표 인원은 3180명이다. 현재 기네스북에 등재된 독서 릴레이 세계 기록은 인도에서 ‘간디 자서전’을 낭독한 3071명이다.

올 전북지역 책 축제는 군산에서 신호탄을 올렸다. 군산시가 지난달 30·31일, 군산회관에서 개최한 ‘군산 북페어(BOOK FAIR) 2025’다. 지난해 첫 행사에 이어 올해 2회째를 맞은 군산 북페어에는 1만명에 가까운 방문객이 몰려 문전성시를 이뤘다. 가을의 길목에서 작가와 독자, 책과 사람이 한자리에 모인 이번 행사는 책과 함께하는 특별한 문화축제로, 책의 도시 군산의 새로운 이미지를 알리는 계기가 됐다.

군산의 책 열기는 곧바로 전주로 이어졌다. 독서의 계절을 맞아 전주한벽문화관과 완판본문화관에서 ‘제8회 전주 독서대전’이 열렸다. 9월 5일부터 7일까지 열린 올 행사에는 문재인 전 대통령이 ‘평산 책방지기’ 자격으로 책의 도시를 찾아 눈길을 끌었다. 또 이번 독서대전은 9월과 10월, 두 달 동안 지역의 대표 축제들이 릴레이처럼 이어지는 ‘전주페스타 2025’의 문을 여는 첫 잔치라는 점에서도 관심을 끌었다.

디지털 시대, 일찌감치 종말을 예고했던 종이책이 ‘텍스트 힙(Text Hip)’ 열풍을 타고 다시 MZ세대의 손에 들리고 있다. 텍스트 힙은 ‘책의 본문’을 뜻하는 텍스트(Text)와 ‘멋있다, 개성 있다’는 뜻의 힙(Hip)이 결합된 신조어로 독서 활동이 개인의 개성과 멋으로 인식되는 현상을 의미한다. 지루하고 따분하게 인식됐던 독서가 남과 다른 나만의 독특한 취향을 과시하는 수단으로 젊은층에게 자리 잡은 것이다. 그러면서 책의 도시를 선언한 전주와 군산이 MZ세대의 감성 여행지로 새롭게 부상하고 있다. 책을 매개로 한 감성 여행 트렌드는 세대를 초월해 빠르게 확산되고 있다.

다시 독서의 계절이다. 책의 도시 시민으로서 소통과 공감을 중시하는 새로운 독서 문화, ‘텍스트 힙 열풍’을 외면할 수는 없다. 컴퓨터와 스마트폰은 잠시 꺼두고 손때 묻은 종이책 한 권씩 들고 아이들과 함께 독서 삼매경에 빠져 보면 어떨까. 디지털 매체에 더 익숙해진 우리 아이들에게 이번 주말 종이책을 읽고 원고지에 손글씨로 독후감을 써보는 특별한 기회를 선사하면 어떨까.

/ 김종표 논설위원

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지