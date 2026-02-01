[오목대]김 지사의 컷 오프설은 사실무근

민주당 지사 경선을 앞두고 김관영 지사를 비롯 4명이 경쟁하지만 각종 여론조사 결과 1강 2중 1약으로 좁혀졌다. 조국혁신당과의 합당문제가 지연돼 4월초 경선이 치러질 가능성이 높지만 당심과 여론을 합산해서 후보자를 결정하므로 전북에서는 당심과 민심이 따로 가지 않고 정서가 같아 여론에서 앞선 후보가 최종 승자가 될 것이다. 사실 국회의원은 꽃놀이패나 다름 없다. 설령 실패해도 현직을 그대로 유지하기 때문에 잘만 싸우면 다음 총선 때 유리하다는 계산이다.

김 지사는 추석 전만 해도 재선인 이원택 의원이 출마하지 않을 것으로 보고 기업유치에 전념하는 등 조직정비에 별 신경을 쓰지 않았다. 그러나 정청래 의원이 당 대표 선거에서 친명인 박찬대 의원을 꺾고 당 대표가 되면서 이상 기류가 형성되었다. 당 대표 선거 때 도당위원장인 이원택 의원이 정 대표를 적극 도와 당선되자 이 의원이 생각을 바꿔 지사 출마를 공식 선언했던 것. 이 의원은 그 전에는 교통사고 후유증으로 건강이 안 좋아 김 지사의 재선을 도와주고 본인은 다음에 출마키로 했던 것.

하지만 김윤덕 장관도 장관직을 계속 수행해야 하는 관계로 지사 경선에 안 나오고 3선인 안호영 의원이 출마하면 그간 송하진 전 지사 세력과 자신이 관리한 당원을 합치면 경선에서 승산이 있을 것으로 보고 출사표를 던진 것. 지금 광역단체 간 통합이 급물살을 타면서 전북에도 통합 쓰나미가 불어닥쳤지만 안호영 국회의원의 지역구인 완주에서 전주와의 통합을 반대해 통합 찬성이 85%대인 전주에서 안 의원의 지지가 미미, 3위에 머물러 있다.

운동권 출신들이 주류를 이룬 이 후보측은 여론이 두자리수에서 한자리수로 좁혀졌다면서 자신감을 내비치고 있다. 양측 캠프에서 김 지사가 12•3 계엄 때 즉각적으로 대응치 않고 청사 출입문을 폐쇄했다고 주장, 김 지사가 경선전에 컷오프될 것이라고 선동하고 있다. 하지만 이는 완전히 사실과 다른 것으로 김 지사는 전국 광역단체장 중 제일 먼저 계엄을 비판하는 내용의 인터뷰를 CBS 노컷뉴스를 통해 방송했다. 청사 폐쇄도 사실과 달리 일부 기자들이 허가를 받아 출입한 사실이 밝혀졌다.

김 지사는 바쁜 와중에도 틈 내서 국회와 광화문에서 열리는 윤석열 사퇴촉구 및 비상시국대회에 까메오처럼 참석, 민주주의를 지켜내야 한다고 울분을 토했다. 그 결과로 시도지사 중 유일하게 민주헌정수호단과 한국인터넷 기자협회가 주는 12•3 민주헌정수호특별상을 받았다. 일각에서 민주당 정통이 아닌 굴러온 돌이 박힌 돌을 빼내고 있다는 주장도 김 지사를 흠집내려는 흔들기에 불과하다. 그 이유는 지난 경선 때 이재명 대표가 김 지사를 1호 인재로 영입해서 지사경선을 치르도록 했기 때문에 사실과 완전히 빗나간 주장이다.

경선이 임박하자 경쟁 후보들이 지지율을 높이려고 김 지사를 컷오프 대상자인 것처럼 사실을 왜곡하고 있기 때문에 도민들이 심판을 내려야 할 것이다. 정의가 부정의한테 먹혀서는 안 되기 때문이다. 백성일 주필 부사장

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지