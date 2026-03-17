[권혁남의 一口一言 ] 회색 코뿔소와 전북의 선택

권혁남(전북대 명예교수)

“이산 저산 꽃이 피니 분명코 봄이로구나. 봄은 찾아왔건마는 세상사 쓸쓸하더라.” 사철가 첫 대목이 이토록 가슴 시리게 들리는 봄이 또 있을까 싶다. 여기저기서 꽃들이 앞다퉈 꽃망울을 터뜨리며 새 생명을 축복한다. 이웃인 전남광주에서도 새 세상이 열렸다고 새봄을 노래한다. 이를 바라보는 전북 도민들의 맘은 씁쓸하기만 하다. 전북은 늘 제 자리다. 도대체 달라지는 게 없다. 우리만 소외되고, 따로 노는 것만 같다. 지역 간 통합이라는 거대한 변화의 소용돌이마저 전북 땅을 비켜 가고 있다. 우리 스스로 발로 걷어찬 것이다. 뒤늦게 시동 건 광주와 전남이 먼저 하나 되어 전남광주특별시가 출범한다. 서울특별시에 버금가는 지위와 권한을 갖게 되어 천지개벽을 꿈꾼다. 20조 원의 재정 지원과 수많은 특례, 자율권이 주어진다. 이재명 정부의 5극 3특 지역 균형발전 정책의 상징적 모델이 된 전남광주시에 엄청난 지원이 따를 것이다.

이웃 지역들은 지역소멸을 막기 위해 몸집을 불리며 미래를 향해 나가는데, 전북은 좁디좁은 행정구역 울타리만 움켜쥔 채 한 걸음도 나가지 못하고 있다. 지난 2월 2일 안호영 의원의 전주·완주 통합 추진 선언에도 알량한 골목 감투에 눈이 먼 완주군의원들의 강한 반대로 정말로 좋은 기회를 허망하게 날려버렸다. 전주·완주 통합이 삐걱거리자 김제시가 통합하자고 나섰다. 전주·완주 통합이 ‘한 지붕 두 살림’ 통합이라면, 전주·김제 통합은 ‘두 지붕 두 가족’이 담장을 허물고 더 큰 집을 짓자는 것이다. 전북의 심장이자 성장엔진인 전주를 살려 전북 전체를 살리는 길이라면 담장을 사이에 두고 있는 전주·김제 통합도 적극적으로 검토할 필요가 있다. 김제는 만경평야의 넉넉함을 품은 우리나라 농업의 상징이다. 넉넉하고 풍요로운 김제의 대지 위에 전주의 산업과 문화의 활력이 심어진다면 농업과 산업, 첨단과 생태가 융합된 강력한 성장엔진이 될 수 있다. 분명 전주·김제 통합은 더 넓고, 더 강한 전북으로 도약할 수 있는 길이다. 지역 간 통합은 흡수가 아니라 확장이며, 미래 세대를 위해 늦출 수 없는 선택이다.

완주군의원들과 통합을 반대하는 지역 정치인들에게 묻고 싶다. 일자리를 찾아 고향을 떠나는 젊은 청년들, 늘어만 가는 빈집과 빈 상가가 진정 안 보이는가? 반 푼어치도 못 되는 알량한 골목 권력을 지키기 위해 자손과 전북의 미래를 버리는가? 훗날 후손들이 “그때 왜 좋은 기회를 놓쳤느냐”고 물으면 뭐라 답하겠는가? 전북은 이미 소멸이 진행되고 있다. 전북의 성장엔진이 꺼져가고 있다. 회색 코뿔소가 달려오고 있는 것을 뻔히 보고 있으면서도 ‘설마 나를 들이받겠어?’ ‘아직은 아니겠지’ 하다가 결국은 치명적인 상처를 입게 된다. 예고 없이 닥치는 블랙스완과는 달리 회색 코뿔소 위험은 사전에 인지하면서도 안이한 대처나 결단력 부족으로 맞는 재앙이다. 우리 전북이 직면하고 있는 위험이 전형적인 회색 코뿔소다.

지금 전북 앞에는 회색 코뿔소가 지축을 흔들며 코앞까지 다가오고 있다. 머뭇거릴 시간이 없다. 네 차례 실패한 전주·완주 사례와 단번에 성공한 전남·광주 사례에서 보듯이 지역 간 통합은 결단과 속도가 생명이다. 지금 필요한 것은 더 큰 미래를 향해 가고자 하는 결단의 용기다. 용기 내어 하나가 될 때 회색 코뿔소를 이겨낼 수 있다. 제발 낡은 울타리를 걷어치우고 통합과 번영의 광장으로 나가자.

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