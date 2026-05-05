[사설] 경선 탈락자들의 ‘하방 출마’, 지역정치 희화화 마라

선거는 정치적 비전과 책임감을 검증받는 엄중한 시간이다. 특히 기초단체장 선거는 지역의 미래를 짊어지겠다는 무거운 선언이다. 뜻을 이루지 못했다면 결과에 승복하고 스스로를 뒤돌아보는 것이 유권자에 대한 최소한의 도의다. 그러나 최근 군산에서 벌어지는 일부 경선 탈락자들의 행보는 이러한 정치적 상식을 저버리고 있다.

더불어민주당 군산시장 후보 경선에서 고배를 마셨던 김영일 전 군산시의회 의장이 기초의원 선거구에 후보 등록을 마친 데 이어, 나종대·박정희 전 의원 또한 광역의회로 방향을 틀어 출마를 모색하고 있다. 출마의 자유는 존중되어야 하나, 정치는 법 이전에 신뢰의 영역이다. 시정 전체를 책임지겠다던 인사들이 탈락 직후 하위 의원직을 탐내는 모습은 지역발전을 위한 진정성보다 ‘정치 생명 연장’을 위한 과도한 욕심으로 비칠 뿐이다.

이들이 시장 경선을 체급을 올리는 ‘지렛대’로 활용했다는 비판이 나오는 이유도 이 때문이다. 이름값을 올린 뒤 낙선하면 그 인지도로 하위직을 꿰차는 행태는 유권자를 기만하는 정치공학이다. 이런 구조가 고착화되면 시장 경선은 ‘밑져야 본전’인 요식행위로 전락하고, 선거 때마다 자리만 바꿔 연명하는 기득권 정치인들만 득세하게 된다.

이러한 ‘체급 조정 출마’의 가장 큰 폐해는 지역 정치의 인적 쇄신을 가로막는다는 점이다. 이미 인지도와 조직력을 갖춘 중진들이 하위 선거구로 밀고 들어오면 신인들의 진입 장벽은 높아질 수밖에 없다. 낡은 인물들의 ‘자리 재배치’가 반복되는 한 군산 정치의 역동성과 세대교체는 요원해진다.

정당의 책임 또한 엄중하다. 민주당은 이미 선거구별 후보자를 거의 확정한 상태다. 이런 상황에서 시장 경선 탈락자들이 하위 선거구로 난입하는 것은 당 스스로 세운 공천 질서를 무너뜨리는 행위다. 이러한 행태를 명확한 기준 없이 방조하는 듯한 인상을 주는 것은 공당으로서 무책임한 처사다. 민주당은 ‘정치적 돌려막기’가 반복되지 않도록 즉각적인 대책을 내놓아야 한다.

출마의 자유가 정치적 무책임까지 정당화하진 않는다. 스스로 물러나 성찰할 때를 아는 것은 정치인의 기본 소양이다. 군산 시민은 자숙 대신 자리를 탐하는 이들의 행보를 예리하게 지켜보고 있다. 선거는 단순한 권력 쟁취의 수단이 아니라 책임의 무게를 증명하는 자리임을 명심해야 한다.

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