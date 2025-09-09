‘전국 최고’ 익산 다이로움, 10월엔 100만 원 충전

익산시, 이리시·익산군 통합 30주년 기념 월 구매 한도 확대

최대 13만 원 혜택…정책지원·착한가맹점은 추가 할인 제공

익산시민들이 지역 전통시장에서 지역화폐 다이로움으로 물품을 구매하고 있다./사진 제공=익산시

익산 지역화폐 다이로움 구매 한도 확대 안내 포스터/사진 제공=익산시

전국 최고 수준의 혜택을 자랑하는 익산 지역화폐 다이로움의 구매 한도가 10월 한 달간 100만 원으로 확대된다.

익산시는 이리시·익산군 통합 30주년과 익산시민의 날(10월 3일)을 기념해 10월 한 달 동안 지역사랑상품권 다이로움의 월 구매 한도를 기존 60만 원에서 100만 원으로 확대한다.

앞서 다이로움 충전 혜택(인센티브)을 기존 10%에서 13%로 상향 조정한 바 있는 시는 이번에 충전 한도까지 파격적으로 늘려 지역 곳곳에 활기와 소비의 기운을 불어넣는다는 방침이다.

이에 따라 10월 중에는 다이로움을 100만 원까지 충전할 수 있다. 이 경우 13만 원의 인센티브를 추가로 받을 수 있는데, 기존 60만 원 한도의 혜택 7만 8000원보다 무려 5만 2000원이 늘어나게 된다.

이뿐만 아니라 정책지원가맹점과 착한가맹점에서는 추가 할인까지 더해져 충전 인센티브와 할인을 합해 최대 23%의 혜택을 받을 수 있다.

현재 10% 할인이 적용되는 정책지원가맹점은 치킨로드(7곳), 착한가격업소(36곳), 청년몰(12곳), 지역서점(29곳), 글로벌문화관(3곳) 등 총 87곳과 다이로움 택시(1000여 대)다.

또한 착한가맹점 53곳에서도 다이로움 카드로 결제 시 자체적으로 5~10% 할인 혜택을 제공한다.

가맹점 정보는 다이로움 앱 내 가맹점 찾기 기능을 통해 확인할 수 있다.

이밖에 지역 농산물 직거래 온라인 매장인 익산몰과 로컬푸드직매장, 농협하나로마트 등에서도 10월 시민화합대축전 기간 동안 풍성한 할인 행사를 준비하고 있다.

정헌율 시장은 “이리·익산 통합 30주년을 시민과 함께 축하하고자 다이로움 한도 확대라는 특별한 선물을 마련했다”며 “10월 한 달간 익산 전역이 하나의 큰 축제장이 돼 시민과 소상공인 모두가 웃을 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 익산 다이로움은 2020년 출시 이후 현재까지 누적 발행액 2조 원을 돌파했으며, 시정만족도 조사에서 98.8%의 긍정 평가 및 95.6%의 지지율을 기록하며 가장 인기 있는 시책으로 자리매김하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지