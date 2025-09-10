전북시민사회단체 "전주시 폐기물 관리 시스템 전면 재검토하라"

지속가능한 청소행정 시민연대 회원들이 10일 전주시청에서 기자회견을 열고 전주시 폐기물 관리 시스템의 전면 재검토를 촉구하고 있다. 사진=연합뉴스

전주시 폐기물 관리 시스템을 전면 재검토해야 한다는 지적이 제기됐다.

전북 19개 시민사회단체로 구성된 지속가능한청소행정시민연대는 10일 전주시청에서 기자회견을 열고 "재활용품 횡령 사건은 전주시 폐기물 행정에 대한 시민의 신뢰를 무너뜨리는 중대한 사건"이라며 철저한 진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 요구했다.

이와 관련 시민연대는 "폐기물 수집부터 운반, 재활용, 소각까지 하나의 부서에서 통합 관리해 폐기물의 신뢰성과 투명성을 담보해야 한다"고 강조했다.

이어 "쓰레기 수거 권역화 이후 늘어난 시민 민원, 선별장 처리 능력 부재, 수거·운반 효율 저하 등 전주시 자원순환 시스템은 매우 복잡한 과제를 안고 있다"며 "더 이상 발등에 떨어진 불을 해결하는 방식으로 문제에 접근해선 안 된다. 시간이 걸리더라도 시민, 전문가, 행정이 협력하는 민관 거버넌스를 구축해야 한다"고 덧붙였다.

한편 전주완산경찰서는 전주시 일부 직영 환경관리원, 대행업체 근로자가 수집한 재활용품을 정식 처리시설(전주리싸이클링타운)에 반입하지 않고 사설업체에 넘겨 금품을 수수했다는 혐의(절도 등)와 관련해 수사를 진행하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지