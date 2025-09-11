[속보] 李대통령 "대규모 참사, 조금만 신경 쓰면 안 나는 일"

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

이재명 대통령은 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 "대형 참사가 발생하는 몇 가지 특징이 있는데, 보수 정권에서 주로 발생한다. 그쪽을 비난하려는 팩트 왜곡은 아니다"고 말했다.

이 대통령은 "국가가 해야 할 가장 기본적 책무인 생명과 안전을 지키는 일, 치안과 국방을 똑바로 해야 한다. 앞으로 이런 일 절대 안 나게 해야겠다고 생각했다"고 강조했다.

특히 '산업 재해'에 대해 이야기하며 사용자들은 (산업 재해에 대해) 신경을 별로 안 쓴다고 지적했다.

그는 "일부에서는 '대통령이 산재 가지고 몇 번째냐'면서 지적하는 사람도 있다. 모든 사망 사고를 다 보고 받는데, 조금만 신경 썼으면 안 죽었을 사고가 너무 많다"며 안타까워했다.

그러면서 이 대통령은 10·29 이태원 참사를 언급하며 "가장 최근에 있던 이태원 사고만 봐도 정말 황당무계하기 이를 데 없다. 교통 경찰이 있었지만, '그 해'만 통제하지 않았다. 왜 안 했는지 잘 모르겠지만, 참 억울하겠다는 생각이 든다"면서 "특히 자식은 죽으면 가슴에 묻는다고 하는데 그거 쥐어뜯다가 부모도 일찍 죽는다. 제대로 살 수 있겠나"고 했다.

