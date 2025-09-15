새길 여는 참교육포럼 “최교진 장관, 미래지향적 교육정책 추진해 달라”

새길을 여는 참교육포럼(노병섭 대표)은 15일 “내란을 극복하고 새로운 민주주의 사회를 세워가야 하는 이재명 정부의 첫 교육부 장관이 취임했다”며 “이재명 정부와 최교진 교육부 장관이 전북도민과 교육주체들의 기대에 부응하기 위해 현안 해결과 미래지향적 교육정책 추진에 앞장서 주길 바란다”고 촉구했다.

참교육포럼은 이날 △교권 침해 근본 대책 마련 △농어촌 교육 문제의 근본적 해결 △경쟁 위주 교육에서 다양성 존중 교육으로 전환을 강조했다.

이들은 “현장 교사들의 교육적 열정을 꺾어버리는 가장 심각한 위협은 교권침해 문제”라며 “지금 교권 문제는 학생과 교사, 학부모와 교사, 교사와 행정 당국 간 신뢰를 무너뜨리는 교육 생태계 핵심 위험지대”라고 주장했다.

또한 “이재명 정부가 추진하는 ‘서울대 10개 만들기’ 정책이 단순한 대학 서열 강화가 아니라, 경쟁 위주 교육 현실을 개선하고 지역균형 발전을 이끄는 마중물이 되길 바란다”고 덧붙였다.

새길을 여는 참교육포럼 노병섭 대표

