익산 ‘인구 데드크로스’ 극복 주목…출생이 사망 웃돌았다

지난주 출생 37명 및 사망 32명으로 출생 수가 사망 수 앞질러…최근 2년간 첫 현상

전국적으로 지역 소멸 심화되고 인구 감소세 지속되고 있는 상황 속 유의미한 결과

대규모 브랜드 아파트 단지 공급 마동지역 출생신고 두드러져…주거정책 주효 평가

익산 마동공원 전경/사진 제공=익산시

익산시가 지난주에 출생보다 사망이 많아 인구가 자연적으로 감소하는 ‘인구 데드크로스’를 극복한 것으로 나타났다.

전국적으로 지역 소멸이 심화되고 있는 상황 속에서 주목되는 유의미한 결과다. 특히 마동지역의 출생신고가 두드러졌는데, 브랜드 아파트 공급을 통한 신혼부부 대거 유입이 그 원인으로 지목되며 시의 주거정책이 실효를 거두고 있다는 평가가 나온다.

지난 5일부터 11일까지 익산시 주간 인구 변동 현황에 따르면, 인구수가 전주 대비 14명 늘었다.

눈에 띄는 대목은 자연 증가다. 이 기간 동안 출생은 37명이고 사망은 32명으로, 출생 수가 사망 수를 앞질렀다. 이는 최근 2년간 처음 발생한 현상이다.

특히 대규모 아파트 단지가 들어선 마동지역의 출생신고가 11건으로 전체의 약 30%를 차지했는데, 이는 시가 추진한 주거정책이 주효한 것으로 풀이된다.

사회 증가에서는 전입이 275명이고 전출이 268명으로 7명이 늘어났는데, 신동과 평화동 전입이 두드러졌다. 신동의 경우 원광대학교 2학기 개강에 따른 대학생 전입, 평화동의 경우 최근 공급된 대규모 아파트 단지 입주에 따른 전입인 것으로 판단된다.

무엇보다 고무적인 것은 사망 인구보다 출생 인구가 많아 인구 자연 감소를 극복하고 있다는 점이다. 도심 속 대단위 숲세권 브랜드 아파트 공급이 전입 유도와 지역 정착에 긍정적으로 작용하고 있다는 점도 주목할 만한 대목이다.

전국적으로 인구 감소가 지속되고 있는 상황 속에서 다방면에 걸친 정주 여건 개선 노력이 성과로 이어지고 있다는 평가도 나온다.

실제 시는 올해 들어 3번의 월별 인구 순증을 기록한 바 있다. 지난 3월 308명, 4월 161명에 이어 7월 말 인구가 전월 대비 41명 늘었다. 2022년 이후 줄곧 두 자릿수에 머물렀던 출생아 수도 7월 102명을 기록하며 반등 조짐을 보이기도 했다.

이에 대해 시 관계자는 “지난주에 사망보다 출생이 많아 자연 증가가 이뤄진 것은 매우 고무적이고 유의미한 변화”라며 “이러한 현상이 일시적인 것인지 여부는 향후 지속적인 관찰이 필요하다”고 설명했다.

이어 “지역 소멸 위기를 극복하고 시민과 함께하는 희망의 도시가 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지