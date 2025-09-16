익산폴리텍대, 국가품질명장협회와 교육 협력 업무협약

산학 연계 통해 인재 양성 및 역량 강화

한국폴리텍대학 익산캠퍼스(학장 백보현)가 16일 사단법인 국가품질명장협회(회장 한남진) 및 국가품질명장협회 전북지회(지회장 양재면)와 업무협약을 체결하고 있다./사진 제공=익산폴리텍대

국가대표 기술교육대학인 한국폴리텍대학 익산캠퍼스(학장 백보현)가 16일 사단법인 국가품질명장협회(회장 한남진) 및 국가품질명장협회 전북지회(지회장 양재면)와 상호 교육 협력 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 신입생 모집 홍보와 취업 지원 등 산학 연계를 통한 인재 양성은 물론, 특강 및 역량 강화 프로그램을 공동으로 추진함으로써 학생들에게 현장 친화적 교육 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

국가품질명장협회는 국가품질명장으로 선정된 산업현장 전문가들이 모여 설립한 단체로, 품질 혁신과 기술 노하우를 산업계와 교육 현장에 확산하는데 힘쓰고 있다.

협회는 이번 협약을 통해 축적된 현장 경험과 전문성을 대학 교육과 연계해 학생들이 산업현장에서 즉시 활용 가능한 역량을 기를 수 있도록 지원할 예정이다.

기타 자세한 사항은 홈페이지(https://www.kopo.ac.kr/iksan)를 참고하거나 전화(063-830-3000)로 문의하면 된다.

백보현 학장은 “국가품질명장협회와의 협력은 학생들에게 산업현장과 맞닿은 교육의 폭을 넓히는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 지역 산업과 연계한 맞춤형 교육으로 우수한 기술 인재를 양성하겠다”고 말했다.

한편 익산폴리텍대학은 2년제 학위과정을 10월 1일까지 모집 중이며, 기계품질측정과에서는 산업안전기사 과정평가형 자격제도를 도입해 실무 중심 교육을 강화하고 있다.

