기자촌 재개발사업 불법 하도급 의혹⋯전주시의회 도시건설위 "철저한 조사를"

전주시의회 도시건설위원회가 16일 기자촌 재개발사업 현장을 살펴보고 있다. 사진=전주시의회

전주시의회 도서건설위원회가 최근 기자촌 재개발사업에서 제기된 불법 하도급 의혹과 관련해 전주시의 철저한 조사를 촉구했다.

전주시의회 도시건설위원회는 16일 기자촌 재개발 사업 현장을 방문해 추진 상황과 향후 계획 등을 점검했다. 특히 의원들은 하도급 계약 과정에서 제기된 금전 요구 정황에 대해 집중 질의했다.

현장관계자 진술에 따르면 시공사의 협력업체 중 한 곳이 하도급 인력 구성을 담당한 현장 팀장들에게 5000만원 상당의 금액을 요구하고, 준공 후 반환하겠다는 방식으로 계약을 제안한 정황이 알려졌다.

의원들은 이러한 금전 요구가 실질적인 불법 하도급 의혹 또는 부당한 계약 관행에 해당할 가능성이 있다고 보고, 전주시 집행부에 철저한 사실관계 조사와 강력한 관리·감독을 촉구했다.

박형배 전주시의회 도시건설위원장은 "정식 계약 외 금전을 요구하는 행위는 명백히 부당한 계약 관행이다. 이는 노동자의 임금과 건설안전 예산까지 침해하는 중대한 문제"라며 "시민과 노동자의 권리를 보호하고 건전한 지역 건설산업 생태계를 조성하기 위해 시와 의회, 시공사가 함께 지속적인 현장 점검 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 기자촌 재개발사업은 포스코이앤씨(POSCO E&C)가 시공을 맡아 추진 중인 도시 정비사업이다. 기자촌 재개발사업을 통해 들어서는 아파트는 28개 동, 지하 3층∼지상 25층으로 건립된다. 총 2226가구로 이 가운데 일반분양 물량은 1426가구다.

